Progresívci podali podnet voči Šimkovičovej na Najvyšší kontrolný úrad. S ministerkou si nedokáže poradiť ani Fico, tvrdia (video)

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podalo podnet voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS) na Najvyšší kontrolný úrad SR. V podnete žiadajú prešetrenie konania ministerky a jeho súlad s právnymi normami SR.

Hnutie zároveň vyzvalo generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa touto situáciou zaoberal, kým „nepríde ešte k väčším škodám na verejnom majetku a na správe verejných statkov“. Generálnej prokuratúre členovia PS doručia podanie v najbližších dňoch.

Situácia v politických dejinách nemá obdobu

Poslankyňa a podpredsedníčka PS Zora Jaurová tvrdí, že s ministerkou Šimkovičovou si nevie dať rady ani predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Jaurová je toho názoru, že po tom, ako šéfka rezortu kultúry odvolala Mateja Drličku z postu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND), tri týždne nebola schopná dosadiť do funkcie jeho náhradníka.

„Je to situácia, aká v slovenskej kultúre, ale ani v politických dejinách nemá obdobu, a toto obrovské manažérske zlyhanie ministerky kultúry by samo o sebe malo stačiť na to, aby ju premiér okamžite odvolal, ale premiér Fico si s touto úplne neschopnou ministerkou očividne nedokáže poradiť,“ uviedla Jaurová na utorkovej tlačovej besede.

Kolabujú základné funkcie v inštitúcii

Nevymenovanie štatutára do funkcie riaditeľa národného divadla podľa poslankyne spôsobilo kolabovanie základných funkcií tejto kultúrnej inštitúcie.

„Ministerka namiesto toho, aby konala, ako jej zákon ukladá a bezodkladne vymenovala štatutára, a tu naozaj mohla vymenovať kohokoľvek, napr. svoju susedu, s čím už má celkom slušné skúsenosti, sa bez akéhokoľvek právneho titulu či poverenia vyhlásila za zastupujúcu štatutárku SND a vykonávala právne úkony, ktoré z tejto funkcie vyplývajú, napr. opätovné vymenovanie právoplatne odvolanej riaditeľky baletu SND, podpisovanie výplat a iných právnych či finančných dokumentov,“ uviedla Jaurová a dodala, že je to naozaj nevídané konanie.

Čerešnička na tejto spackanej torte

Podľa poslankyne ide o porušenie zákona a drzosť či aroganciu.

„Žiaden zákon nepriznáva ministerke kultúry právomoc riadiť a štatutárne zastupovať SND alebo akúkoľvek inú príspevkovú či rozpočtovú organizáciu ministerstva kultúry,“ dodala.

V podnete, ktorý PS podalo, poukazujú aj na situáciu, keď rezort kultúry objednal priamym zadaním logo pre Slovenskú televíziu a rozhlas.

„K takémuto konaniu ho neoprávňuje žiaden právny titul, žiadne rozpočtové opatrenia alebo poverenie. Tieto logá, ktoré objednali a zaplatili, nám aj odmietli zverejniť alebo povedať, čo s nimi ďalej je. To, že v zmluve so zhotoviteľom loga, ktorú viete nájsť v Centrálnom registri zmlúv, je termín odovzdania loga päť dní pred samotnou účinnosťou zmluvy. To už je len čerešnička na tejto spackanej torte, ktorú vyrábajú Lukáš Machala a Martina Šimkovičová na ministerstve kultúry očividne podľa receptu psíčka a mačičky,“ myslí si podpredsedníčka PS.