Djokovič vysvetlil, prečo sa rozhodol prijať Murrayho do svojho trénerského tímu (video+foto)

Iba nedávno srbský tenista Novak Djokovič informoval o tom, že jeho trénerský tím doplní už bývalý britský hráč Andy Murray. Ten ukončil kariéru v lete účasťou vo štvorhre na olympijských hrách v Paríži. Teraz sa 24-násobný grandslamový šampión zo Srbska rozhodol vysvetliť, prečo sa na spolupráci dohodol práve s niekdajším konkurentom.

Djokovič bol bez trénera viac ako šesť mesiacov, angažovanie Murrayho preto označil ako prirodzenú voľbu. Minimálne nateraz ide len o krátkodobú spoluprácu pred januárovým úvodným grandslamovým turnajom sezóny Australian Open v Melbourne.

„Od mladosti som proti nemu hrával a nie je mnoho ľudí, ktorí vyhrali viacero grandslamových titulov,“ uviedol Srb v Argentíne, kam zavítal na rozlúčkovú akciu Juana Martína del Potra.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024