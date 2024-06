Diváci sa znovu hrnú do kina: na nových Bad Boys

V máji kinári nad nezvyčajnými prepadmi v návštevnosti len krútili hlavami, dokonca aj pri očakávaných diváckych kinohitoch. Ale zdá sa, že láska ku kinozážitkom sa opäť rozhorela. Môžu za to aj zlí chlapci Will Smith a Martin Lawrence s energickou kombináciou nerozlučného priateľstva, geniálneho čierneho humoru a bombastickej akcie v šialenom tempe snímanej z originálnych uhlov. Snímka Bad Boys: Na život a na smrť cez víkend pritiahla vyše 13 tisíc Slovákov, a film sa tak môže pochváliť najpočetnejším publikom počas štartovacieho víkendu za posledné tri mesiace – od Kung Fu Pandy 4.

Foto: Itafilm

Bad Boys: Na život a na smrť je presne ten typ filmu, čo z obyčajných pukancov spraví mimoriadny gurmánsky zážitok. Nečudo, že na Rotten Tomatoes má film audience score 97 %.

Ako hovorí Dominik Vetrák (Refresher): „Takto má vyzerať našľapaná akčná komédia so super hláškami…. Je neuveriteľné, že sa Bad Boys dokázali vrátiť a že sa im to podarilo s takou eleganciou. (…) Bad Boys 4 je podarená akčná komédia, ktorá vo svojich žánroch ponúka nadpriemerný zážitok, a tak si zaslúži osem bodov z desiatich.“

Foto: Itafilm

Michal Korec z kinema.sk si okrem iného pochvaľuje zážitok s efektami v 4DX, o akom v časoch jednotky ešte nik nemohol ani tušiť: „Je fajn zažiť konečne poctivý akčný film v reálnych miestach (a nie iba green-screen festival), kde sa výborne efekty zužitkujú…. Chýbajú asi iba záblesky a šťuchance do chrbta, inak si užijete z 4DX efektov všetko.“

Podľa Adama Novosada z closer.sk film ponúka presne to, po čo si fanúšikova Bad Boys do kina prídu. Vo svojej recenzii si všíma aj popkultúrny moment Smithovej zničenej reputácie za neslávne známu oscarovú facku: „[Will Smith] Dostane panický záchvat, ktorý neprestáva, a tak situáciu berie do rúk Martin Lawrence. Parťákovi uštedrí hneď tri facky, ktoré ho z panického záchvatu preberú. (…) Súdiac len podľa reakcií časti verejnosti v recenziách na Bad Boys, fackanie Willa Smitha mnoho ľudí potešilo viac ako samotný film.“

