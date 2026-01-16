Nikdy som necítil toľkú zlobu. Španielska popová ikona popiera obvinenia zo sexuálneho obťažovania

Španielsky spevák a popová ikona Julio Iglesias v piatok odmietol obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktoré proti nemu podali dve bývalé zamestnankyne. Na svojom účte na Instagrame uviedol, že tvrdenia sú „absolútne nepravdivé“ a že ho hlboko zasiahli.
„Nikdy som neobťažoval, nenútil ani neprejavoval neúctu žiadnej žene,“ napísal 82‑ročný umelec. Dodal, že s „hlbokým smútkom“ reaguje na obvinenia dvoch osôb, ktoré preňho v minulosti pracovali. Tvrdí, že „nikdy necítil toľko zloby“, no má silu brániť svoju dôstojnosť a „povedať celú pravdu“. Poďakoval aj mnohým ľuďom, ktorí mu vyjadrili podporu.
Okrem sexuálneho obťažovania je španielsky milovník Julio Iglesias podozrivý aj z obchodovania s ľuďmi
Obvinenia vyvolali v Španielsku silné reakcie, pričom členovia ľavicovej vlády podporili sťažovateľky a žiadajú, aby vyšetrovanie objasnilo fakty. Šéf konzervatívnej Ľudovej strany Alberto Núñez Feijóo, Iglesiasov priateľ, pre televíziu Telecinco uviedol, že je obvineniami „veľmi, veľmi, veľmi prekvapený“, ale vyzval, aby sa o prípade nešpekulovalo.
Spevákov bývalý manažér Fernan Martínez pre Telecinco povedal, že Iglesias síce býval „veľmi prítulný“ a mal rád fyzický kontakt, no nikdy ho nevidel správať sa agresívne.