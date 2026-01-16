V obci Závod v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat pri obecnom úrade

V obci Závod v okrese Malacky v piatok v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat. Ako informovala TV Joj, výbuch nastal pred štvrtou hodinou ráno.
Výbuch v Chtelnici poškodil bankomat aj budovu Obecného úradu, vyšetrovanie stále prebieha
„Bankomat sa nachádzal na bočnej stene budovy obecného úradu, v ktorom sídli aj matričný úrad, kultúrny dom a obecná knižnica a na mieste sa nachádzal iba dva roky,“ uvádza spomínaná televízia s tým, že v okolí poškodeného bankomatu sa nachádzajú kamery.
Výbuch bankomatu potvrdil aj bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. „Dnes krátko pred 04.00 boli na základe oznámenia na linke 158 hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave vyslané k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti budovy obecného úradu v obci Závod,“ uviedol hovorca s tým, že vyšetrovaním okolností prípadu a vyčíslením škody sa zaoberajú. Bližšie informácie poskytnú, keď to situácia umožní.