Venezuelská opozičná líderka darovala Trumpovi svoju Nobelovu cenu za mier

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová vo štvrtok odovzdala americkému prezidentoviDonaldovi Trumpovi medailu svojej Nobelovej ceny za mier.
Emotívny moment
Trump to označil za „úžasné gesto vzájomnej úcty“. Šéf Bieleho domu opakovane tvrdil, že si toto ocenenie zaslúži. „Zaslúži si to a bol to veľmi emotívny moment,“ povedala neskôr Machadová v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News.
Napriek tomuto gestu Trump uprednostnil pred Machadovou venezuelskú viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, pokiaľ bude postupovať v súlade so záujmami Washingtonu, najmä pokiaľ ide o prístup k obrovským zásobám venezuelskej ropy. Americký líder pred tým povedal, že podľa neho nemá opozičná líderka vo Venezuele dosť podpory ani autority na to, aby krajinu viedla.
Rozpor s ideálmi Nobelovej ceny za mier
Zatiaľ nie je jasné, či si Trump po stretnutí za zatvorenými dverami cenu skutočne ponechal. Nórsky Nobelový výbor uviedol, že ocenenie nemožno previesť na niekoho iného.
Od návratu do Bieleho domu Trump opakovane tvrdí, že si zaslúži Nobelovu cenu za úlohu, ktorú zohral pri riešení viacerých konfliktov. Podľa pozorovateľov však tieto tvrdenia výrazne preháňajú. Odborníci v Osle pred vyhlásením výsledkov tvrdili, že Trump nemá šancu získať cenu, keďže jeho politika „Amerika na prvom mieste“ je v rozpore s ideálmi Nobelovej ceny za mier.