Dážď a povodne na Slovensku: Hladina Dunaja v Bratislava dosiahla 970 centimetrov, osem okresov má červenú výstrahu (online)

Dunaj v Bratislave je stále na úrovni 3. stupňa povodňovej aktivity (SPA), ale v pondelok večer začal kulminovať.

Najvyššia hladinu bola podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na úrovni 970 centimetrov, a to v utorok o pol tretej ráno aj o 3:45. Ako informujú meteorológovia na svojom webe, o ôsmej ráno mala hladina 966 centimetrov.



V Bratislave bola v pondelok najkritickejšia situáciu v Devíne a Devínskej Novej Vsi. V Devíne mala v utorok o 8:00 hladina Dunaja 896 centimetrov. „Vzhľadom na vývoj na Morave a v dolnom Rakúsku je v najbližších hodinách predpoklad zotrvania ustálenosti na súčasných vodných stavoch, pri kolísaní hladiny,“ informovali meteorológovia na sociálnej sieti Facebook.

Stále platia hydrologické výstrahy, najvyššie varovanie červenej farby platí na Záhorí pre okresy Skalica, Senica a Malacky. Na Dunaji sú to okresy Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno aj Nové Zámky – juh. Oranžová výstraha druhého stupňa je vydaná pre okres Myjava a žltá prvého stupňa pre okresy Galanta, Šaľa, Trnava, Pezinok a Nové Zámky – sever.

Preventívne pripravili aj vrecia s pieskom, ktoré sú prichystané pre prípad, že odčerpávanie vody už nebude stačiť. Cieľom je ochrániť techniku v suteréne. V súčasnosti zateká aj do miestnosti so vzduchotechnikou.

„Stav Dunaja je ešte nad 900 centimetrov, momentálne odčerpávame spodnú vodu v objeme 25-tisíc litrov za hodinu. Len pre predstavu, olympijský bazén má objem 2,5 milióna litrov, to znamená, že za päť dní dokážeme odčerpať toľko vody, koľko sa zmestí do olympijského bazéna,“ povedal v utorok na tlačovej besede dočasne poverený riaditeľ Slovenskej národnej galérie Anton Bittner.

12:30 Budova Slovenskej národnej galérie má v súvislosti so stúpajúcou hladinou Dunaja problém so spodnou vodou, ktorá presakuje v suteréne. Zároveň zateká zo strechy na viacerých miestach, niektoré steny sú mokré, budova je preto dočasne zatvorená. Vodu odčerpávajú od nedele popoludnia. Poškodené nebolo žiadne dielo.

11:28 Aj v utorok zostávajú v teréne stovky zamestnancov rezortných organizácií, aby zabezpečili čo najrýchlejšie odstránenie škôd po povodniach na západnom Slovensku a na Kysuciach. Problematické naďalej zostávajú najmä cezhraničné vlakové spojenia a vodná doprava na Dunaji je naďalej zastavená.

Následkami výdatných dažďov je na troch úsekoch výrazne poškodená trať Zohor – Rohožník. Je to lokálna trať, na ktorej štandardne nejazdí osobná doprava, avšak využívajú ju nákladné vlaky, ktoré jazdia do cementárne v Rohožníku. ŽSR priebežne odstraňujú popadané stromy a konáre bez zásadného vplyvu na meškania vlakov. Naďalej platí, že až do odvolania nejazdia vlaky medzi Bratislavou a Viedňou. Vlaky smerujúce do Česka z Čadce a z Nového Mesta nad Váhom jazdia len po hranice.

Pre obmedzené alebo zastavené preberanie vlakov v pohraničných oblastiach má ZSSK Cargo aktuálne odstavených 23 nákladných vlakov. Premočený tovar a nedostatok vozňov (všetky, ktoré boli k dispozícii, sú naložené) zapríčinili, že je odstavený prekládkový komplex Bratislava – Východ.

Na diaľniciach a rýchlostných cestách aktuálne nie je žiadne obmedzenie. Počas včerajšieho večera a noci bola pre nepriaznivé počasie znížená rýchlosť na D1 v úseku Levoča – Chminianska Nová Ves. Krajnice na D1 na Einsteinovej ulici v Bratislave sú už obojstranne vyčistené od naplavených zvyškov. Na cestách I. triedy zostávajú naďalej uzavreté hraničné mosty Moravský Svätý Ján – Hohenau a Medveďov – Vámosszabadi. Na ceste I/2 v Stupave pri Kaštieľskom parku je premávka spomalená a usmerňovaná mestskou políciou.

Doprava na Dunaji je stále zastavená. V utorok o 9:00 bola výška hladiny 964 cm. Dopravní inšpektori museli riešiť pontón, ktorý sa odtrhol z Rakúska. Po prekročení hraníc ho na našom území zaistili.

V utorok je zatvorená pošta v Devíne a tiež je obmedzené doručovanie v Devínskej Novej Vsi. Letisko M. R. Štefánika funguje bez obmedzení, lety vybavujú v štandardnom režime.