Zámok Lány – zažite na vlastnej koži atmosféru miest, ktoré tvorili dejiny Československa (foto)

Zámok Lány, oficiálne letné sídlo československých i českých prezidentov a milovaný domov T. G. Masaryka, otvára od sezóny 2023 po prvýkrát v histórii svoje brány verejnosti. Táto historická pamiatka, situovaná uprostred krásnych křivoklátských lesov neďaleko Prahy, ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť preskúmať jeho bohatú históriu a nádherné prostredie.

Sídlo českých panovníkov

Prvé zmienky o Lánoch pochádzajú zo 14. storočia, konkrétne z roku 1392. Majiteľom bol vladyka Hašek z Lán. Po vymretí tohto rodu sa zámok stal majetkom Martinicov. V roku 1589 ho kúpila kráľovská komora pre cisára Rudolfa II., ktorý zámok využíval ako letné sídlo mimo Prahu, ideálne pre odpočinok a lov. Zámok zostal v majetku českých panovníkov sto rokov, neskôr ho vlastnili Valdštejnovci i Fürstenbergovci, kým sa po vzniku Československa stal oficiálnym letným sídlom prezidentov republiky a prechádza pod štátnu správu Pražského hradu.

Zámok Lány bol počas storočí mnohokrát prestavaný. Jeho súčasná podoba je výsledkom prestavby z rokov 1902 – 1903. Posledné významné stavebné úpravy realizoval v rokoch 1921 – 1924 architekt Josip Plečnik. Tieto úpravy zahrňovali aj úpravy najbližšieho okolia zámku, čím sa zabezpečila jeho reprezentatívnosť pre účely štátnych návštev.

Letné sídlo prezidentov

Najvýznamnejším obyvateľom tohto barokového zámku v novodobých dejinách bol prvý prezident Československej republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý si Lány veľmi obľúbil. Po jeho abdikácii v roku 1935 sa sem presťahoval natrvalo so svojou rodinou a zámok sa stal jeho miestom posledného odpočinku. V Lánoch sa nachádza i hrob rodiny Masarykových, ktorý sa stal symbolom československej demokracie. Ďalší prezidenti, ako Eduard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný a Ludvík Svoboda, využívali zámok len sporadicky. Až prezident Václav Havel, zvolený po roku 1989, oživil tradíciu letných pobytov v Lánoch.

Zámocký park a druhá najstaršia železnica

Za návštevu stojí nielen samotné sídlo prezidentov, ale aj Zámocky park, ktorý je verejnosti prístupný od marca do októbra zdarma. Rozprestiera sa na rozlohe 110 ha a na obdiv ponúka nádherné prírodné scenérie. Okolie zámku Lány je bohaté nielen na prírodné krásy, ale aj historické pamiatky. Lánske lesy skrývajú pozostatky druhej najstaršej železnice na európskej pevnine – konskú železnicu, ktorá mala viesť z Prahy do Plzne. Bola však ukončená v Lánoch a v prevádzke bola v rokoch 1830 – 1869. Bývalá hájovňa Píně slúžila ako prepriahacia stanica, čo z nej robí jednu z najstarších staníc.

Navštívte miesta, ktoré hostili významné štátne návštevy

Tak ako bolo spomenuté v úvode, od roku 2023 sa zavádzajú pravidelné komentované prehliadky zámku Lány. Návštevníci sa musia vopred zaregistrovať na rezervačnom webe Správy Pražského hradu. Prehliadky sa konajú štyrikrát denne obvykle v termínoch o 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 hodine. Cena za prehliadku je 200 Kč, so zľavami pre deti, študentov, seniorov a držiteľov ZŤP.

Počas prehliadky sa návštevníci oboznámia s reprezentačným poschodím zámku a jeho históriou. Zvláštna pozornosť je venovaná pamiatke T. G. Masaryka, ktorý v týchto priestoroch žil a nakoniec i zomrel. Prehliadka začína pri vstupu do areálu, kde sa dozviete základné informácie o zámku a parku. Návštevníci následne vystúpia západným schodiskom do prvého poschodia, kde si prezrú Dveřník, Masarykov salónik, Masarykovu pracovňu, z ktorej sa vysielali Hovory z Lán alebo vianočné posolstvá prezidenta republiky, Knižnicu s krbom, Žltý audienčný salón a Modrú jedáleň. Prehliadka pokračuje cez Hudobný salón a Veľkú jedáleň, a končí v Reprezentačnej hale so stĺpmi, odkiaľ návštevníci zostúpia dubovým schodiskom k východu a do interiéru kostola Najsvätejšieho mena Ježiš.

Zámok Lány je významnou historickou a kultúrnou pamiatkou, ktorá ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť do histórie Československa a Českej republiky. Jeho otvorenie pre verejnosť je výnimočnou príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú zažiť atmosféru miesta, ktoré hralo dôležitú úlohu v dejinách nielen Česka, ale i Slovenska.