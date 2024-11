Vianočné trhy a advent v olomouckom kraji: Zvony, ktoré sú srdcom katedrál, rozprávkové miesta či plavba loďou

Advent v Olomouckom kraji je magickým časom, ktorý spája tradície, históriu a neopakovateľnú atmosféru Vianoc. Ak chcete miesto, kde si môžete užiť čaro adventu naplno, Olomouc a jeho okolie vás určite očarí. Od vianočných trhov plných vôní a chutí až po rozprávkové miesta s hlbokým príbehom – tento kraj ponúka zážitky pre všetkých. Čo treba pri jeho návšteve vidieť?

1. Vianočné trhy v Olomouci: História, pamiatky a čarovná atmosféra

Vianočné trhy na námestí Olomouca sú jednými z najkrajších v Česku. Od konca novembra do 24. decembra sa hlavné námestie premení na miesto plné stánkov s tradičnými výrobkami, horúcim punčom a živou hudbou. Pre deti je pripravený drevený betlehem a zábavné atrakcie, zatiaľ čo dospelých poteší jedinečnou atmosférou vianočných koláčov a vôňou perníčkov.

Olomouc však nie sú len trhy. Toto historické mesto ukrýva poklady, ktoré stojí za to objaviť:

Katedrála sv. Václava s majestátnou vežou je miestom, kde sa konajú slávnostné adventné omše.

Arcidiecézne múzeum, ktoré vás zavedie do sveta sakrálneho umenia.

Barokový stĺp Najsvätejšej Trojice, zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, je jedným z najkrajších pamiatok v strednej Európe.

Radnica s orlojom, ktorý je jedinečný svojho druhu. Mechanizmus zobrazuje socialistické postavy, no jeho krása spája minulosť a prítomnosť.

A ak máte radi výhľady, určite nevynechajte vyhliadkovú vežu radnice, z ktorej je nádherný pohľad na celé mesto. Historická atmosféra Olomouca vás vtiahne do rozprávky, ktorú si budete chcieť zopakovať.

2. Zvony, ktoré rozozneli advent

„Máloktorá vec je tak mnohostranná vo vzťahu k človeku ako zvon. Je to súčasne kus fortieľneho remesla, hudobný nástroj i posol mnohých správ,“ hovorí majster zvonár Leticie Vránová Dytrychová, ktorá vedie jednu z najstarších zvonárskych dielní v Česku dnes známu pod názvom Umelecké zvonárstvo Dytrychová. „Som tretí zástupca nášho rodu Dytrychových. Našu zvonársku dielňu založil môj starý otec a stará mama, a to pani Laetitie a Jozef Dytrychoví v roku 1950,“ dodáva zvonárka, ktorá v súčasnosti zasväcuje do tohto umeleckého remesla aj svojho syna.

Rodinné zvonárstvo Dytrychových v Brodku u Přerova má za sebou bohatú históriu a jeho výrobky znejú po celom svete vrátane Japonska, Juhoafrickej republiky či Texasu. S viac než 9000 vyrobenými zvonmi sa rodina Dytrychovcov stala popredným výrobcom zvonov nielen v Čechách, ale i na Slovensku. Najväčším úspechom dielne je vytvorenie zvonov pre Katedrálu sv. Martina v Bratislave, ktoré symbolizujú zmierenie a toleranciu či zvon darovaný pápežovi Jánovi Pavlovi II., keď v roku 1990 navštívil Československo. Zvonárska dielňa zreštaurovala aj ikonický zvon Urban o hmotnosti 6200 kg pre košickú katedrálu, či vyrobila zvony pre viedenskú filharmóniu. Zvony v rámci Slovenska znejú aj v Nitre, Bardejove a v mnohých ďalších.

„Najvýznamnejším aspektom pri výrobe zvonu je jeho tón. Nie je to o tom, že my ideme bez rozmyslu odliať zvon a ako sa odleje, tak to dopadne… Ide o majstrovstvo každého zvonára, ktorý musí mať aj hudobný sluch. Pri objednávke sa objednáva totiž aj oktáva zvonu,“ vysvetľuje majster zvonár. Výroba zvonu trvá v priemere tri mesiace a nejde o jednoduchú záležitosť. Často môžu nastať totiž situácie, kedy sa vo veži už jeden zvon nachádza. Zväčša ide o historický kúsok a niekedy je ťažké prispôsobiť nové zvony starému zvonu z 15. alebo 16. storočia.

Leticie Vránová Dytrychová opisuje magický moment, keď zvon ožíva: „Každý zvon je originál. Pri odlievaní pozývame hostí, aby boli súčasťou tohto historického okamihu. Je to ako keď sa narodí nový život, zvon, ktorý bude znieť aj 500 rokov,“ hovorí Leticie a zároveň dodáva: „ Aspoň si to tak želáme, aby znel pre nás všetkých dlho. Pre lásku a pre mier na svete, pretože si myslím, že to je to najdôležitejšie, čo drží svet, aby sme mohli fungovať.“

V Brodku u Přerova môžete nájsť aj zvonkohru s 22 zvonmi, ktorá pochádza z tejto zvonárskej dielne. Zvonkohra hrá známe melódie, vrátane tých vianočných. Zastavte sa, započúvajte sa a nechajte sa uniesť týmto unikátnym zvukovým zážitkom.

3. Vianoce vo Vile Primavesi: Secesný poklad s históriou

Táto nádherná secesná vila bola postavená v rokoch 1905 – 1906 rodinou Primavesi, ktorá patrila k najbohatším rodinám Moravy. Vila, navrhnutá viedenskými architektmi Franzom von Krausse a Josefom Tölkom, spája eleganciu secesie s nádychom baroka, aby zapadla do historického Olomouca a je jedna z najcennejších stavieb viedenskej secesie v strednej Európe.

Spoločenským srdcom domu je hala s drevených schodiskom, kde sa odohrával spoločenský život celej rodiny. V hale je tiež krb v štýle Antona Hanaka, na ktorom je nápis v nemčine z roku 1906, ktorý v preklade znie: „Život pokračuje vždy vpred, nikdy nie späť.“ Ide o myšlienku tohto domu, a to že vo vile bola prítomnosť, ale s odkazom do budúcnosti. Keby ste hľadali minulosť, tá je tu tiež. Nájdete ju v podobe okennej vitráže, kde je vyobrazená podoba mesta Olomouc podľa drevorezby z roku 1706. To je o dvesto rokov skôr, ako bola dokončená stavba vily. Vila sa neskôr stala spoločenským centrom celého Olomouca.

Významným hosťom v dome bol rodinný priateľ sochár Anton Hanak, ktorý navrhol pre rodinu Primavesi mnoho umeleckých predmetov. Anton Hanak je tiež autorom motívu mozaiky nachádzajúcej sa pri vstupe do vily, ktorú si vlastnoručne skladali majitelia vily spolu so svojimi štyrmi deťmi. Asi najslávnejším hosťom v dome bol Gustav Klimt. Ten pre rodinu namaľoval celkom 17 obrazov. V dome tiež oslávil dve posledné silvestrovské oslavy svojho života. Rodina Primavesi žila vo vile iba 12 rokov. Stavba vystriedala niekoľko majiteľov, bola znárodnená, stala sa súkromným sanatóriom či poliklinikou. V roku 2010 bola vila Primavesi zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Dnes sú v podkroví vybudované byty, v ďalších sídlia firmy. Prízemie je prístupné verejnosti vo forme komentovaných prehliadok. Tieto priestory sa dajú prenajať pre usporiadanie súkromných akcií, osláv či svadby.

Počas adventu vás vila pozýva na prehliadky, kde sa dozviete, ako sa v minulosti oslávili Vianoce. Vianočný stromček zdobený sušeným ovocím a slamenými ozdobami, pôstna štedrovečerná večera pozostávajúca zo strukovín a ako sa na ňu obliecť v štýle dvadsiatych rokov minulého storočia, či darčeky, ktoré boli často ručne vyrábané – to všetko je súčasťou príbehu. Na vlastné oči môžete vidieť zreštaurovaného dreveného koníka z roku 1910, medvedíka v pôvodnom stave z roku 1905 či bábiku starú 130 rokov. Vianočná atmosféra v historických priestoroch vás prenesie do minulosti a pripomenie vám, že Vianoce sú o jednoduchosti a láske.

4. Zimná plavba Ololoďou

Adventný čas v Olomouci nemusí byť len o prechádzkach. Skúste niečo netradičné – magickú zimnú plavbu po rieke Morave. Špeciálne upravená loď Ololoď ponúka jedinečný pohľad na Olomouc, jeho osvetlené mosty a historické budovy. Plavby sú navyše doplnené horúcim punčom, ktorý vás zahreje v chladnom počasí.

5. Hrad Bouzov: Rozprávkové miesto – domov filmových princezien

Hrad Bouzov neďaleko Olomouca je ikonickým miestom, ktoré poznáte z mnohých filmov a rozprávok ako Princezná Fantaghiro, Arabela, Princezná zakliata v čase, či horúcej novinky Tri princezné, ktorá bude mať premiéru počas týchto Vianoc.

Hrad Bouzov bol postavený na prelome 13. a 14. storočia ako gotická pevnosť, ktorá slúžila na ochranu obchodných ciest. Počas storočí prešiel zmenami – od stredovekého opevnenia až po romantickú prestavbu na prelome 19. a 20. storočia. Táto prestavba, realizovaná podľa predstáv Rádu nemeckých rytierov, dodala hradu súčasnú podobu.

Svoje meno získal hrad podľa svojho prvého známeho majiteľa – Búza z Bouzova. Postupne sa stal domovom mnohých významných šľachtických rodov, no svojho slávu nadobudol práve počas pôsobenia rádu nemeckých rytierov. Jedným z najväčších lákadiel je rytierska sála, ktorá je vyzdobená erbmi a gotickými prvkami. Prehliadka hradu vás zavedie do kaplnky, predných priestorov, ale aj do tajomných chodieb, ktoré sú opradené legendami. Hradná expozícia ponúka množstvo historických predmetov, ktoré dokumentujú život na hrade počas jeho existencie.

Ak milujete dobrodružstvo, históriu alebo rozprávky, hrad Bouzov vás určite nadchne. Stačí sa len raz prejsť jeho chodbami a pocítite, ako ožíva jeho bohatý príbeh. Počas adventu navyše ponúka hrad špeciálne programy a vianočné podujatia, ktoré dotvárajú jeho jedinečnú atmosféru.

6. Mohelnický betlehem: Tradícia v dreve

Jednou z najväčších pých Olomouckého kraja počas adventu je unikátny Mohelnický betlehem, ktorý sa nachádza v kostole sv. Tomáša Becketa z Canterbury v meste Mohelnice. Toto umelecké dielo predstavuje dokonalé spojenie tradície, zručnosti a hlbokej viery. Každý kto sem zavíta, sa ocitne v srdci biblického príbehu, ktorý sa nachádza medzi precízne vyrezávanými figúrkami.

Pri zrode Mohelnického betlehemu stál ľudový rezbár Josef Nedomlel zo Starého Mesta u Bruntálu, ktorý do každého detailu vložil nielen svoj talent, ale aj svoju oddanosť tradíciám. Na tomto diele pracoval takmer 30 rokov. Po jeho smrti v tom pokračuje jeden z jeho synov. Betlehem bol navrhnutý tak, aby nielen ozdoboval kostol, ale aj pripomínal miestnym obyvateľom pravé hodnoty Vianoc – skromnosť, pokoru a rodinnú súdržnosť.

Betlehem obsahuje viac ako 80 vyrezávaných postáv, ktoré detailne zachytávajú scénu z biblického príbehu narodenia Ježiša Krista. Okrem tradičných figúr Svätej rodiny tu nájdete pastierov, troch kráľov, rôzne pohyblivé remeslá, ale aj zvieratá, ktoré dodávajú celku realistickosť. Nechýbajú ani anjeli, ktorí strážia jasličky a dotvárajú posvätnú atmosféru. V pozadí sú umiestnené makety významných stavieb Olomouckého kraja ako napríklad Katedrála sv. Václava a arcibiskupský palác v Olomouci, hrad Bouzov, Karlštejn, bývalý biskupský hrad a dnes väznica Mírov, zámok Úsov a ďalšie. Samotný autor sa nechal zvečniť v podobe figúrky mlynára nesúceho vrece múky.

Unikátom je tiež rozvrhnutie scenérie. Betlehem nie je umiestnený v jednej línii, ale rozprestiera sa do priestoru, čím vytvára dojem trojrozmerného prostredia. Pri pohľade naň máte pocit, akoby ste sa ocitli priamo v Betleheme, obklopení zvukmi a vôňami tej doby.

7. Hotel z najkrajším výhľadom na Olomouc

Ak hľadáte možnosť ubytovania v srdci historického centra Olomouca, Hotel Central Park Flora je to pravé pre vás. Hotel ponúka okrem komfortného ubytovania aj nádherný výhľad na celé mesto. Po náročnom dni plnom zážitkov si budete môcť dopriať pokoj a pohodu, pričom Olomouc budete mať ako na dlani.