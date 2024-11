Zimný zázrak na jazere Mörbisch: Najväčšia plávajúca betlehemská scéna na svete

Od 23. novembra 2024 do 5. januára 2025 ožije na javisku na jazere v obci Mörbisch am See projekt „Zimný zázrak Mörbisch“ – čarovná betlehemská scéna uprostred jazera.

Mystická atmosféra zimného Neziderského jazera bude tento rok po prvýkrát tvoriť kulisu pre mimoriadne pôsobivý vianočný projekt. Netradičná inscenácia premení celé javisko na jazere v Mörbischi na očarujúce, magické prostredie, ktoré je priam stvorené na to, aby ste ho preskúmali. „Naším cieľom je výrazne zvýšiť atraktivitu regiónu pre návštevníkov aj počas chladných mesiacov. Hlavnou súčasťou stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2030 je rozšírenie sezón a príprava tzv. majákových projektov. Práve v čase, keď zimný cestovný ruch prechádza radikálnymi zmenami v dôsledku klimatických zmien a zmeneného správania potenciálnych turistov, má región Burgenland vynikajúce príležitosti prispôsobiť sa a profitovať z inovatívnych opatrení,“ vysvetľuje Didi Tunkel, výkonný riaditeľ turistického informačného centra Burgenland Tourismus.

Svet jasličiek: Betlehem ožíva na jazere ako jeden zo zimných zázrakov

Ústredným motívom podujatia „Zimný zázrak Mörbisch“ je podmanivé stvárnenie vianočného príbehu pod taktovkou renomovaného scénografa Manfreda Wabu: Javisko umiestnené priamo na jazere sa premení na rozprávkový vianočný svet prostredníctvom impozantnej betlehemskej scény jedinej svojho druhu na svete, ktorá tvorí kulisu pre jasličky s pôsobivými rozmermi 90 metrov na dĺžku a 18 metrov na šírku. Manfred Waba je známy svojím talentom vytvoriť úchvatnú atmosféru prostredníctvom kreativních a do detailov prepracovaných scénických obrazov. Jeho diela sa vyznačujú osobitou kombináciou umenia a emócií, ktorá umožňuje návštevníkom ponoriť sa do príbehu a zažiť slávnostnú atmosféru na vlastnej koži. „Tento monumentálny betlehem je pre mňa akýmsi umeleckým životným dielom a zároveň hlbokým presvedčením – vizualizáciou zázraku Vianoc. Týmto veľkolepým betlehemom som chcel vytvoriť symbol so silným posolstvom, ktorý by ľudí očaril, dotkol sa ich a priblížil im vianočného ducha lásky, ľudskosti a pokoja. Dôležité pre mňa bolo aj to, aby sa toto moje dielo „Zimný zázrak Mörbisch“ stalo popri bežných vianočných trhoch a svetelných parkoch celosvetovo jedinečným vianočným projektom a novou značkou pre zimný turizmus v regióne Burgenland,“ hovorí Manfred Waba.

Zdroj foto: © MK Illumination

Obrovská projekčná šou na jazere

Samotný betlehemský príbeh sa odohráva raz za hodinu s veľkolepou multimediálnou mappingovou šou. Digitálne projekcie, ktoré navrhla renomovaná rakúska spoločnosť Ochoresolo, zaoberajúca sa vizuálnym umením a inovatívnymi mediálnymi technológiami, oživujú betlehemskú scénu magickým spôsobom.

Kulinárske špeciality, umenie a hudba vo vianočnom mestečku

Úchvatná svetelná šou zavedie návštevníkov do vianočného mestečka okolo javiska. Nájdu tam adventný trh s lahodnými špecialitami z Burgenlandu, vareným vínom a punčom, remeselnými výrobkami a krásnymi darčekmi. Čaro adventu dokonale dotvárajú koncerty a program pre deti. Podujatím „Zimný zázrak Mörbisch“ chceme posilniť zimný turizmus v regióne a vytvoriť jedinečný zážitok pre malých aj veľkých. Kombinácia kultúrneho programu, slávnostnej atmosféry a regionálnej kuchyne našich hostí určite nadchne,“ uzatvára Tunkel.

TERMÍNY A INFORMÁCIE:

Trvanie: od 23. novembra do 5 januára 2025, vždy piatok až nedeľa, od 15.00 do 22.00, hod.

Ceny:

• deti do 6 rokov zdarma

• deti (do 15 rokov) 9,- EUR

• dospelí 19,- EUR

• Rodinný balíček (2 dospelí, 1 dieťa) 40,- EUR + 3,00,- EUR za každé ďalšie dieťa

• Seniori s preukazom 15,- EUR

• Veľké skupiny od 15 osôb – 10 % (iba cez my burgenland Travel)

• Veľké skupiny od 40 osôb – 20 % (iba cez my burgenland Travel)

• S kartou Burgenland Card je vstup zdarma.