Najkrajšie pláže sardínie - od krištáľovo čistých vôd po skalné útesy

Sardínia je známa svojimi nádhernými plážami, ktoré sú často považované za niektoré z najkrajších v Európe. Tento taliansky ostrov ponúka rozmanitosť pláží – od dlhých piesočnatých úsekov po malebné zátoky s krištáľovo čistou vodou.

1. La Pelosa

Pláž La Pelosa je jednou z najznámejších a najobľúbenejších pláží na Sardínii, nachádzajúca sa pri meste Stintino na severozápadnom pobreží ostrova. Jej ikonický biely piesok a plytké, krištáľovo čisté vody robia z tejto lokality ideálne miesto pre rodiny s deťmi.

Pláž je obklopená nádhernými skalnatými útesmi a ponúka úchvatný výhľad na maják na ostrove Isola Piana a na odľahlejší ostrov Asinara. V lete môže byť La Pelosa dosť preplnená, vzhľadom na jej popularitu medzi turistami aj miestnymi obyvateľmi. Nedávne opatrenia na ochranu tejto krehkej prírodnej lokality zahŕňajú obmedzenie počtu návštevníkov a vyžadovanie vstupného.

Top view of seascape with coastline and sandy beach with crowd people morning on sunny summer day. Sea coast with blue, turquoise water, aerial view. Popular beach La Pelosa, Sardinia, Italy. Travel, holiday background

2. Cala Goloritzé

Cala Goloritzé je skvost medzi sardínskymi plážami, ktorý sa nachádza na východnom pobreží ostrova a je prístupný iba pešo alebo člnom, čo dodáva tejto pláži exkluzívny nádych.

Tento malebný kút bol vyhlásený za národný pamätník v roku 1995 a je známy svojou vysokou vápencovou ihlou zvanou Aguglia, ktorá dominuje panoráme. Pláž má jemný biely piesok a smaragdovo zelené vody, ktoré sú čisté a chladné, ideálne pre potápanie s respirátorom a plávanie. Cala Goloritzé je obľúbená medzi milovníkmi prírody a tých, ktorí hľadajú menej preplnené pláže.

Famous Cala Gabbiani beach at Gulf of Orosei in Sardinia, Italy

3. Spiaggia di Tuerredda

Spiaggia di Tuerredda, nachádzajúca sa medzi mestami Chia a Teulada na juhu Sardínie, je jednou z najkrajších pláží regiónu. Táto rozsiahla pláž sa môže pochváliť bledom, takmer bielym pieskom a tyrkysovými, teplými vodami, ktoré sú dostatočne plytké, aby poskytli bezpečné kúpanie pre deti.

Pláž je obklopená kopcovitým terénom, ktorý poskytuje krásny výhľad a ochranu pred vetrom. Tuerredda je obľúbeným miestom pre pikniky, vodné športy a má aj centrá na prenájom šnorchlovacích potrieb a kajakov. V letných mesiacoch je vyhľadávaná pre jej prírodné krásy a uvoľnenú atmosféru.

Teulada, Tuerredda coast with beach and island. Capo Malfatano in the background

4. Spiaggia di Chia

Spiaggia di Chia je jednou z najznámejších pláží na juhu Sardínie, obľúbená pre svoje dlhé zlaté piesočné pobrežie a čisté vody, ktoré sú ideálne pre plávanie a šnorchlovanie. Pláž je obľúbená medzi surfermi, vďaka dobrým veterným podmienkam, ktoré tu prevládajú počas celého roka. Okolo pláže sú roztrúsené malé lagúny, kde často možno vidieť plameniaky a iné druhy vtákov.

Spaggia di Chia Sa Colonia neach famous Chia beach, Sardinia, Italy. Spaggia di Chia Sa Colonia near famous Chia beach, Sardinia, Italy. Sardinia is the second largest island in the Mediterranean Sea

5.Cala Brandinchi

Často označovaná ako „malé Tahiti“, Cala Brandinchi je ďalšou zaujímavou plážou na severovýchode Sardínie, neďaleko San Teodoro. Jej jemný biely piesok a plytké, teplé vody, ktoré sa tiahnu do vnútrozemia podobne ako tropické lagúny, robia z nej obľúbené miesto pre rodiny a milovníkov prírody.

Pláž je obklopená borovicovým lesom, ktorý poskytuje príjemný tieň v horúcich letných dňoch. Cala Brandinchi ponúka nádherné výhľady na ostrov Tavolara a je vybavená základnými službami ako sú sprchy a občerstvenie.