Barcelona zvýši turistickú daň pre cestujúcich na výletných plavbách, ktorí navštívia mesto iba na niekoľko hodín

Starosta španielskeho mesta Barcelona plánuje zvýšiť turistickú daň pre cestujúcich na výletných plavbách, ktorí navštívia mesto na menej ako 12 hodín. Ako referuje web The Guardian, je to súčasť jeho pokračujúceho úsilia o „riešenie dôsledkov masového turizmu“ v metropole Katalánska.

Jaume Collboni od svojho vlaňajšieho nástupu do funkcie oznámil sériu opatrení určených na zníženie nadmerného turizmu a zlepšenie bytovej situácie v meste. Pred štyrmi týždňami Collboni povedal, že do roku 2028 by mohol ukončiť prenajímanie turistických apartmánov zrušením licencií pre 10 101 nehnuteľností, ktoré sú v súčasnosti evidované ako objekty na krátkodobé prenájmy.

V rozhovore pre denník El País v nedeľu starosta povedal, že sa bude snažiť zvýšiť daň, ktorú platia cestujúci na výletných plavbách, ktorá je teraz sedem eur na deň, aby mesto z ich krátkych návštev náležite profitovalo.

„Barcelona je mesto, ktoré je otvorené návštevníkom a cestovný ruch je dôležitým odvetvím jej hospodárstva. To znamená, že som odhodlaný riešiť dôsledky, ktoré má masový turizmus na mesto. V roku 2028 úplne zakážeme turistické byty. Ale tiež sa chystáme podstatne zvýšiť daň pre ľudí na výletných plavbách, ktorí si urobia zastávku v Barcelone,“ povedal Collboni.