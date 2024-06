Čaputová dostala od Pavla najvyššie štátne vyznamenie. Rad Bieleho leva získala za zásluhy v prospech Českej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová si v stredu z rúk českého prezidenta Petra Pavla prevzala najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva. Ocenenie dostala „za zvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky“.

Zaslúžila sa o upevnenie vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom, aktívne prispievala k posilňovaniu hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv. Ako uviedol prezident Petr Pavel vo svojom príhovore, aj napriek tomu, že sa ich prezidentské mandáty neprekrývali tak dlho, ako by si prial, stihli toho dosť veľa.

„Najvyššie štátne vyznamenanie som sa rozhodol udeliť, pretože pani prezidentka naplňuje všetky rysy, ktoré by hlava štátu demokratickej krajiny mala mať. Sú to vlastnosti, ktoré som mal možnosť pozorovať od nášho prvého stretnutia a naplnili povesť, ktorá pani prezidentku predchádzala – a to je ľudskosť, vľúdnosť, ústretovosť, snaha porozumieť ľuďom a načúvať im,“ povedal.