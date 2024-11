Bývalý hráč NHL sa pobil v steakhouse. Chcel pomôcť manažérovi, ktorého napadli (video)

Bývalého hráča NHL a hokejového analytika televíznej stanice TNT Paula Bissonnettea napadlo niekoľko mužov počas hádky v reštaurácii v Scottsdale v americkej Arizone.

Bissonnette v pondelok zverejnil video na sociálnej platforme X, kde popísal incident v steakhouse a povedal, že sa pokúsil zasiahnuť v čase, keď istý chlapík zasiahol do tváre manažéra reštauráciu po tom, čo požiadal mužovho kamaráta, aby odišiel.

„Podľa jeho tváre ste mohli vidieť, že bol manažér trochu prekvapený až ohromený,“ povedal Bissonnette, ktorý podľa vlastných slov neutrpel vážnejšie zranenia, pre AP.

„Je to rodinná reštaurácia a nebol tam nikto, kto by mu mohol ísť pomôcť. Tak som šiel k nemu, schmatol útočiaceho chlapíka a povedal: ‚Pane, ak budete napádať a obťažovať personál, budeme mať spolu problémy.“

Potom sa strhla väčšia bitka, ktorá sa z miestnosti presunula do vonkajších priestorov na parkovisku a tiež do neďalekého obchodu.

Bývalý hráč Pittsburghu a Phoenixu povedal, že ho trikrát kopli do hlavy a dostal niekoľko úderov, pričom zasadil niekoľko vlastných úderov proti siedmim mužom.

Polícia v Scottsdale zatkla šiestich mužov, ktorí sú obvinení z ublíženia na zdraví a výtržníctva.

Bývalé ľavé krídlo Bissonnette hral v NHL v rokoch 2008 – 2014 a zväčša v tíme Coyotes odohral 202 zápasov s bilanciu 7 gólov a 15 asistencií. Neskôr sa dal na televíznu kariéru.

„Ďakujem za vaše volania a správy. Miujem vás, sráči,“ napísal Bissonnette na sieti X.

Thanks for your calls & messages. Love you fuckers. Had a blast getting to record @spittinchiclets today and share some laughs with the gang. See you tomorrow. pic.twitter.com/5WOxkxARvx

— Paul Bissonnette (@BizNasty2point0) November 26, 2024