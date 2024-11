Tréner New Jersey chváli Tomáša Tatara: Nesebecký a tímový hráč (foto)

Tomáš Tatar už nie je ten hráč, ktorý kedysi bodovo ťahal hokejistov New Jersey. V aktuálnej sezóne sa prepadol až do štvrtého útoku Devils s priemerným časom stráveným na ľade na úrovni 10 minút a v 23 zápasoch nazbieral iba 8 bodov, z toho tri v posledných dvoch zápasoch.

Napriek tomu čoskoro 34-ročného slovenského krídelníka chváli tréner Sheldon Keefe a hovorí o ňom ako o príklade pre spoluhráčov. Pre neho je to hokejista, ktorý uprednostňuje tímový úspech pred individuálnym a je nesebecký.

„Nie je to o tom, že nemá o sebe vysokú mienku. Vie sa však prispôsobiť úlohám, ktoré dostane a na prvé miesto kladie tímové blaho. Vie nesebecky prijať to, čo mu ponúkame. Je to veľmi pozitívny človek, ktorý vie skvele komunikovať so spoluhráčmi aj trénermi,“ povedal Sheldon Keefe pre zámorské médiá o Tatarovi.

„Myslím si, že by ste mali vždy dávať tím na prvé miesto. Ak sa od vás vyžaduje, aby ste robili možno inú prácu, než ste si mysleli, že budete robiť, v záujme tímu, najmä ak sa nedarí, mali by ste to prehodnotiť a prispôsobiť sa,“ povedal Tomáš Tatar pre The Hockey News.

Kapitán slovenskej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku tvrdí, že nie je vždy ľahké prispôsobiť sa vízii trénera, ak nie je v súlade s pohľadom hráča. V konečnom dôsledku sú však dôležité víťazstvá a tímový úspech.

„Všetci chceme víťaziť, ale musíme sa aj vedieť zhostiť nových úloh,“ podotkol ilavský rodák.