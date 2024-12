Bývalá opora Spišskej Novej Vsi žiada o pomoc. Tvrdí, že je už zúfalý

Kanadský hokejista Matt Petgrave, ktorý v sezóne 2022/2023 odohral v drese slovenského klubu HK Spišská Nová Ves 34 zápasov, je stále v problémoch až po uši.

Ako je známe, v októbri 2023 v zápase britskej najvyššej súťaži smrteľne zranil korčuľou počas hry Adama Johnsona z USA. Nešťastný incident sa stal v zápase medzi Sheffieldom Steelers a Nottinghamom Panthers.

Tridsaťdvaročný bývalý „rys zo Spiša“ stále čelí obvineniu, a to aj napriek tomu, že od udalosti uplynulo už viac ako 15 mesiacov.

Obracia sa na pomoc ľudí

Podľa najnovších informácii Petgrave s podporou svojich blízkych založil crowfunfingovú iniciatívu, ktorá mu má finančne pomôcť prekonať toto náročné obdobie, najmä po stránke právnej ochrany.

Rodák z Toronta totiž čelí zákazu vycestovať z Veľkej Británie po dobu vyšetrovania udalosti. Na slobode je len vďaka kaucii, ktorá mu bola už sedemkrát predĺžená.

Na ostrovoch zároveň úrady pozastavili jeho pracovné povolenie, čo v praxi znamená, že nemôže hrať hokej, ani vykonávať akékoľvek iné povolanie.

Potrebuje pokryť najmä právne výdavky

„Volám sa Matthew Petgrave a posledných sedem rokov som profesionálny hráč ľadového hokeja. Dňa 28. októbra 2023 som sa stal účastníkom tragickej nehody, pri ktorej zomrel môj kolega hokejista Adam Johnson. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie a súdny proces je dlhý a náročný.

Som už zúfalý. Žiadam o pomoc, aby som mohol pokryť niektoré moje právne výdavky, ako aj akékoľvek ďalšie náklady. Zároveň prehlasujem, že všetky nevyužité prostriedky venujem iniciatívam a projektom zameraným na zvýšenie bezpečnosti v hokeji,“ stojí v stanovisku Petgravea na platforme Crowd Justice, kde je zároveň uvedené, že doteraz sa podarilo vyzbierať takmer 2 500 libier (okolo 3-tisíc eur).

Koniec vyšetrovania v nedohľadne

Hlavný vyšetrovateľ inšpektor Benjamin Wood z policajného oddelenia South Yorkshire uviedol, že vyšetrovateľský tím usilovne pracuje na zistení všetkých okolností spojených s Johnsonovou smrťou.

Vyšetrovanie je stále v procese a polícia spolupracuje so všetkými stranami na ďalšom postupe. Petgraveova kaucia bola predĺžená do januára 2025, čo naznačuje, že sága bude pokračovať ešte niekoľko mesiacov.

Dres nebohého Johnsona vyvesili pod strechu

V sobotu 14. decembra sa k nešťastnej smrti svojho bývalého hráča vrátil aj klub Nottingham Panthers. Ten sa rozhodol vyradiť a vyvesiť pod strechu číslo 47, ktoré si Johnson v klube obliekal.

Na slávnostnom ceremoniáli sa v Anglicku zúčastnili aj rodinní príslušníci bývalého útočníka, ktorý odohral 14 duelov aj v zámorskej NHL.

„Ďakujem vám v menej celej rodiny za podporu. Bez vás by to bolo náročnejšie. Adam bol skvelý človek, ľudia ho mali radi, preto veríme, že jeho odkaz nikdy nevymizne,“ povedala Johnsonova teta Lynn DeGrio narážajúc na fakt, že po Adamovej smrti viaceré hokejové organizácie po celom svete nariadili hráčov povinné nosenie ochrany krkov, tzv. nákrčníkov (týka sa to aj slovenskej extraligy).