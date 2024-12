Bývalá grécka kráľovská rodina sa 50 rokov po zrušení monarchie snaží získať späť občianstvo

Členovia bývalej gréckej kráľovskej rodiny požiadali o grécke občianstvo a formálne uznali republikánsky systém vlády v krajine. Deje sa tak 50 rokov po zrušení monarchie.

Zosnulý kráľ Konštantín II. a jeho rodinní príslušníci boli zbavení gréckeho občianstva v roku 1994 v spore s vládou o bývalý kráľovský majetok a pre tvrdenia, že sa odmietajú vzdať akéhokoľvek práva na grécky trón pre svojich potomkov.

Historicky nevyriešená záležitosť

Predstaviteľ ministerstva vnútra Athanasios Balerpas uviedol, že príbuzní zosnulého kráľa, ktorý zomrel minulý rok vo veku 82 rokov, podpísali vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom uznali republikánsku vládu a prijali nové priezvisko „De Grece“, čo je francúzsky výraz „z Grécka“.

„Historicky nevyriešená záležitosť sa rieši,“ povedal Balerpas pre štátny rozhlas. „Pozrime sa teraz do budúcnosti. Myslím si, že je to dobrý moment, pretože sa tým zatvára účet z minulosti a my sa teraz môžeme pozerať dopredu ako ľudia.“

Grécka monarchia bola zrušená referendom v decembri 1974, keď voliči drvivou väčšinou podporili ústavu republiky, mesiace po páde sedemročnej vojenskej diktatúry. Členovia kráľovskej rodiny žili desaťročia v exile, kým sa Konštantín vo svojich sedemdesiatich rokoch vrátil ako súkromný občan.

Odmietli prijať priezvisko

Gréckeho občianstva ich zbavili v roku 1994 počas právnej bitky o bývalý kráľovský majetok, ktorý je dnes vo vlastníctve štátu. Predtým odmietli prijať priezvisko a dištancovali sa od mena Glücksburg, ktoré im bolo pridelené v zákone z roku 1994, keďže sa domnievali, že ich príliš spája s ich nemeckými predkami.

Niektorí zákonodarcovia zo stredoľavých a ľavicových opozičných strán namietali proti priezvisku, ktoré si zvolili bývalí členovia kráľovskej rodiny, tvrdiac, že ​​to znie skôr ako titul než ako štandardné priezvisko, ale nenamietali proti ich právu na občianstvo.