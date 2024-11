Slovenské futbalistky zvládli prvý duel proti Grécku, o triumfe rozhodli v úplnom závere (video)

Slovenské futbalové reprezentantky zvládli prvý z dvoch prípravných duelov proti hráčkam Grécka, vo štvrtok večer v Senci zvíťazili 2:1.

Zverenky trénera Petra Kopúňa si s rovnakými súperkami zmerajú sily aj v nedeľu 1. decembra a bude to pre ne rozlúčka s kalendárnym rokom 2024.

Skóre duelu po centri Martiny Šurnovskej z priameho kopu otvorila hlavou Ľudmila Maťavková, no súperky po zmene strán vyrovnali, keď skórovala Anastasia Spyridonidouová.

Bodku za súbojom dal víťazný gól striedajúcej Lenky Mazuchovej v šiestej minúte nadstavenia gólom z priameho kopu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Bol to zápas, v ktorom sme mali pomalý rozbeh. Teší ma víťazstvo, pretože málokedy sa stáva, že nehráte dobre a zvíťazíte. Potrebovali sme vidieť niektoré veci a verím, že do ďalšieho zápasu to bude lepšie. Mali sme možnosť vidieť nové hráčky a to, ako zapadnú. Som rád, že striedajúce hráčky dokázali zvyšovať tempo, aby sme duel zvíťazili.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Je paradox, že sme triumfovali zo štandardiek, doteraz sme sa s nimi trápili. Toto sme mali prichystané a teším sa, že to tak vyšlo,“ uviedol kouč Kopúň po štvrtkovom súboji vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).