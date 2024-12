Brazíliu zabáva Santa Claus. Jazdí na skútri, chodí po Amazónii a potápa sa v akváriu

V predvianočnom období vytvára v Brazílii nefalšovanú atmosféru Santa Claus, ktorý sa pustil do nevšedných kúskov. V meste Rio de Janeiro vymenil sane za vodný skúter, aby na svetoznámu pláž Copacabana doručil hračky pre postihnuté deti.

„Chceli sme nájsť špeciálny spôsob príchodu Santa Clausa,“ povedal Renato Grigorovski, hovorca hasičského oddelenia v Riu. Do kostýmu Santa Clausa sa napriek horúčave navliekol jeho šéf Thiago Carvalho de Paiva. Nakoniec to však na pláži nebolo iba o zábave. Santa Claus musel krátko po odovzdaní skočiť do vody, aby zachránil troch ľudí, ktorí podľa všetkého mali problém vrátiť sa na breh.

Kŕmil žraloky

Iný „Santa“ sa v Riu postaral o rozruch, keď sa predviedol ako zdatný potápač a v morskom akváriu AquaRio plával so žralokmi počas ich každodenného kŕmenia. „Pre deti je už vidieť Santa Clausa pod vodou neuveriteľné. A to, ako Santa kŕmi žraloka vlastnými rukami? To je nezabudnuteľné,“ povedal ošetrovateľ zvierat v AquaRio, tridsaťdeväťročný Felippe Luna.

Stovky kilometrov od Ria, v amazonskej džungli, si Santa Claus vzal dva člny, aby priviezol darčeky deťom v dedinke neďaleko mesta Manaus. Návštevu zorganizovala brazílska charitatívna organizácia Amigos do Papai Noel, ktorá už 26 rokov doručuje darčeky deťom v amazonskom dažďovom pralese.

Plyšáky, bábiky a lopty

Aby sa Santa Claus dostal k viac ako 600 deťom v Catalao, plavil sa na veľkej lodi po rieke Amazon a potom pádloval na kanoe pozdĺž bažinatého prítoku. Desiatky dobrovoľníkov vytvorili rad k Santovmu člnu, aby mu pomohli vyložiť jeho náklad plyšových zvieratiek, bábik a futbalových lôpt. Dvaja z pomocníkov dokonca museli Santu zniesť z lode, aby mu nepremokli čižmy, pretože chýbalo mólo.

Napriek miernym ťažkostiam Santa povedal, že všetok ten pot a drina stáli za to. „Každé dieťa v každej komunite sa zakaždým usmieva. Kamkoľvek prídem, nájdem tam úsmev a radosť,“ povedal imitátor Santa Clausa – Jorge Alberto Moreira.