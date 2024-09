Bratislavu v pohybe otvorí Pulz Prešporka. Pripomenie multikultúrny charakter hlavného mesta

Počas víkendu 7. – 8. septembra 2024 budú návštevníci nádvoria bratislavského Primaciálneho paláca svedkami premiéry a troch repríz multimediálnej site-specific tanečnej performancie Pulz Prešporka. V choreografii slovenského umelca Yuriho Korca sa predstaví spolu deväť tanečníkov, ktorí spoločne pripomenú multikultúrny charakter Bratislavy, ktorá vyrástla na mnohonárodnostnom dialógu. Vstup na premiéru aj reprízy je voľný.

V sobotu 7. septembra 2024 o 19.00 hod. sa uskutoční premiéra multimediálnej performancie Pulz Prešporka, ktorá oživí historickú budovu Primaciálneho paláca, jedného zo symbolov Bratislavy. V autentickej scenérii paláca priblíži divákom minulý i súčasný multikultúrny charakter Bratislavy. Nestane sa tak len prostredníctvom tanca či zvukového a výtvarného dizajnu pulzujúcej farebnej performancie, ale aj výberom samotných tanečníkov.

Medzi performermi sú okrem piatich vopred oslovených profesionálnych slovenských tanečníkov (Silvia Bakočková, Lukáš Bobalík, Viktória Malá, Anja Naňová, Lukáš Zahy) aj štyria tanečníci vybraní na základe otvorenej výzvy organizátorov (Nancy Nguyenová, Aron Tesfaye, Miroslava Stašková a Jozef Vaľo). Tí dlhodobo žijú v Bratislave, no ich korene sú vietnamské, juhoamerické, české a rómske.

„Pulz Prešporka chce aj výberom performerov zrkadliť súčasnosť Bratislavy a sníva o budúcnosti, ktorá oslavuje pestrosť a rôznorodosť,” uviedol Yuri Korec, autor konceptu a choreograf performancie.

Foto: Bratislava v pohybe

Keďže ide o site-specific dielo, čiže dielo uvedené mimo divadelných priestorov, realizácia má svoje špecifiká. Prípravy síce prebiehajú v tanečnej sále, predchádza im však koncepčná príprava vychádzajúca z miesta, kde sa predstavenia uskutočnia – nádvoria Primaciálneho paláca. Samotná architektúra je tak dôležitou súčasťou celého diela.

„Choreografia mení to, ako sa na architektúru prostredia pozeráme, a tá zas modeluje choreografiu, ktorá potom spätne mení pohľad na architektúru. Je dôležité povedať, že až pri samotnom predstavení sa udeje magické spojenie nádvoria s tancom, hudbou, inštaláciou

a svetlom, lebo až v tom momente tam bude diváctvo, ktoré sa stane neoddeliteľnou

súčasťou diania a stmelí Pulz Prešporka do jedného celku,” približuje Yuri Korec.

Na performance sa podieľali okrem autorov konceptu – choreografa Yuriho Korca a dramaturgičky Miroslavy Kovářovej aj scénograf Ondrej Zachar. Hudbu špeciálne pre predstavenie zložil Matúš Bolka.

Foto: Bratislava v pohybe

Pulz Prešporka na nádvorí Primaciálneho paláca budú môcť diváci vidieť prvýkrát v premiére 7. septembra 2024 o 19.00 hod. a v reprízach 7. septembra 2024 o 20.30 hod. a 8. septembra 2024 o 19.00 h a 20.30 hod.

„Už 28 rokov vytvárame príležitosti spoznávať súčasný tanec aj mimo klasických priestorov divadiel. Iniciujeme preto vznik site-specific projektov, ktoré dávajú umelcom príležitosť tvoriť a oživiť ulice a námestia, či iné verejné miesta Bratislavy. Pulzom Prešporka pokračujeme v napĺňaní tejto idey,” uviedla Miroslava Kovářová, autorka konceptu Pulzu Prešporka a zároveň umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe.

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe bude pokračovať v októbri – od 5. do 28. októbra 2024 v rôznych divadelných priestoroch v Bratislave. Vybrané predstavenia poputujú opäť aj do regiónov Slovenska. Diváci sa opäť môžu tešiť na bohatý sprievodný program. Okrem filmov o tanci to budú aj workshop vedený umelcom z hosťujúceho súboru a prednáška o súčasnom španielskom tanci. Počas októbra sa uskutoční aj stretnutie medzinárodnej siete Aerowaves. Vstupenky na predstavenia sú v predaji cez https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2024/

Viac informácií na www.bratislavavpohybe.sk.

Autorský tím Pulzu Prešporka:

Koncept a choreografia: Yuri Korec

Koncept a dramaturgia: Miroslava Kovářová

Choreografia a performancia: Silvia Bakočková, Lukáš Bobalík, Viktória Malá, Anja Naňová, Lukáš Zahy

Scénografia a vizuál: Ondrej Zachar

Hudobný dizajn: Matúš Bolka

Tanec a performancia: Nancy Nguyenová, Miroslava Stašková, Aron Tesfaye, Jozef Vaľo

