Slovan bude pri žrebe LM medzi nasadenými tímami, vyhne sa bulharskému Ludogorcu či maďarskému Ferencvárosu

Slovenské futbalové kluby, ktoré si vybojovali právo účasti v pohárovej Európe v sezóne 2024/2025, už poznajú svoje nasadenie pred žrebom aj mená väčšiny možných súperov.

O účasť v skupinovej fáze niektorej zo súťaží budú v lete bojovať ŠK Slovan Bratislava, FC DAC 1904 Dunajská Streda, FC Spartak Trnava a MFK Ružomberok. Žreb na nich čaká v druhej polovici júna, mená súperov sa dozvedia 18., resp. 19. júna.

Komu sa „belasí“ vyhnú?

Slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava vstúpi do Ligy majstrov v prvom kvalifikačnom kole a pred žrebom figuruje medzi nasadenými mužstvami. Vyhne sa tak napríklad maďarskému Ferencvárosu Budapešť, bulharskému Ludogorcu Razgrad či rumunskému tímu FCSB.

Stále však môže dostať nepríjemných súperov – gruzínskeho majstra Dinamo Batumi, bieloruské Dinamo Minsk, slovinský NK Celje alebo Borac Banja Luka z Bosny a Hercegoviny.

„Belasí“ budú nasadení aj v prípade postupu do 2. kvalifikačného kola, kde by sa vyhli chorvátskemu Dinamu Záhreb, českej Sparte Praha, dánskemu Midtjyllandu či gréckemu PAOK Solún. Keďže má Slovan solídny koeficient, má nádej, že aj v prípadnom 3. kvalifikačnom kole by figuroval medzi nasadenými družstvami.

Vstupy ďalších klubov

MFK Ružomberok ako víťaz národného pohára vstúpi do Európskej ligy v 1. kvalifikačnom kole a bude medzi nenasadenými klubmi. Môže tak dostať moldavský Šeriff Tiraspoľ, slovinský NK Maribor, poľskú Wislu Krakov či maďarský Paks.

Ak sa tím spod Čebraťa dostane do 2. kvalifikačného kola, je pravdepodobné, že opäť bude nenasadený a žreb by mu mohol prisúdiť aj holandský Ajax Amsterdam, rakúsky Rapid Viedeň, turecký Trabzonspor alebo portugalský SC Braga.

Trnavčania aj Dunajskostredčania vstúpia do Európskej konferenčnej ligy až v 2. kvalifikačnom kole a pri žrebe budú zhodne medzi nasadenými družstvami. Môžu dostať nenasadené priamo nasadené kluby, tímy postupujúce z 1. kola aj kluby, ktoré neuspejú v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy.