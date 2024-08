Bratia Pospíšilovci sa definitívne rozhodli, či budú reprezentovať Slovensko. Vydali spoločné stanovisko na sociálnej sieti

Hokejisti Martin a Kristián Pospíšilovci budú reprezentovať slovenský olympijský výber, ktorý bude na prelome augusta a septembra bojovať v Bratislave v kvalifikácii o účasť na zimných olympijských hrách 2026. Obaja bratia o tom informovali v spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti Instagram.

Budú reprezentovať Slovensko

V rozhovore pre denník Šport vo štvrtok Martin uviedol, že správa o tom, že v tíme majú byť aj hráči z ruskej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ho zaskočila, a preto ešte prehodnotí svoju účasť na kvalifikačnom turnaji.

„Ahojte všetci, fanúšikovia hokeja a priatelia. Určite vám v posledných dňoch neunikli informácie s otázkou, či my bratia nastúpime za reprezentáciu Slovenska v rámci kvalifikácie na olympiádu. Vyjadrenie k hráčom z KHL a ich účasti v reprezentácii už bolo z našej strany povedané dosť a je známe, aký máme k tomu postoj. Je už na každom z vás, aby si vytvoril názor na danú vec a podľa nej sa správal a tiež verili tomu, čo je správne. NÁZOR SME NEZMENILI!!! Ale naša chuť reprezentovať Slovensko a pomôcť dosiahnuť tie najlepšie možné výsledky je pre nás priorita a takisto túžba zahrať si spolu. Sme športovci, a to ako veľmi dokáže spojiť našu spoločnosť šport, sme ukázali veľakrát a veríme, že to urobíme zas tými najlepšími možnými výkonmi a znovu potešíme Slovensko a každého jedného Slováka, ktorý je fanúšik športu a nášho hokeja,“ stojí vo vyhlásení Pospíšilovcov.

Je známych už 12 mien

Martin, ktorý hráva na klubovej úrovní v zámorskom tíme NHL Calgary Flames, si národný dres obliekol na ostatnom svetovom šampionáte v Česku. Jeho brat Kristián z českej Komety Brno sa v reprezentácii predstavil naposledy na MS 2022 vo Fínsku.

Známych je tak už 12 mien, ktoré figurujú v nominácii reprezentačného kormidelníka Craiga Ramsaya. Ešte skôr svoju účasť potvrdili brankár Samuel Hlavaj, obrancovia Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Patrik Koch a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Pavol Regenda a Adam Sýkora.

Konečna nominácia by mala byť známa v pondelok dopoludnia, pričom podľa viacerých zverejnených informácií by v nej nemala chýbať minimálne dvojica hráčov z KHL – obrancovia Martin Gernát a Mário Grman.

Budú na ZOH 2026 aj Rusi?

Slováci na predchádzajúcich ZOH v čínskom Pekingu získali vo februári 2022 bronzové medaily. O účasť na nasledujúcich ZOH však musia bojovať v kvalifikácii, keďže v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) boli po minuloročných MS až na 9. pozícii a tá im patrí aj v súčasnosti. Aj na predchádzajúci olympijský turnaj v Pekingu sa museli dostať cez kvalifikačné boje a napokon to dotiahli až k cennému kovu.

Na turnaji v Bratislave od 29. augusta do 1. septembra budú súpermi Slovákov postupne Rakúšania, Maďari a Kazachovia. Pod päť kruhov sa dostanú víťazi každej z troch skupín tejto fázy, ďalšie sa uskutočnia v lotyšskej Rige a dánskom Aalborgu.

Je možné, že z IIHF dodatočne „posunie“ na ZOH 2026 ešte jeden národný tím, keďže medzi účastníkmi nateraz figurujú aj Rusi a zatiaľ nie je jasné, či v čase konania turnaja budú späť súčasťou medzinárodného hokeja. Vypadli z neho po tom, ako ruské vojská vo februári 2022 rozpútali vojnu na ukrajinskom území a tá stále trvá.