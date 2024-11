Brankár Tottenhamu vychytal proti Manchestru City čisté konto. Duel však absolvoval so zlomeninou (foto)

Brankár Guglielmo Vicario z anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur predviedol hrdinský výkon počas víkendového stretnutia Premier League 2024/2025 na trávniku Manchestru City.

Pri víťazstve nad obhajcom titulu 4:0 mal viacero kvalitných zákrokov a až teraz vyšlo na svetlo sveta, že viac ako polovicu duelu absolvoval so zlomeninou pravého členka.

Napriek všetkému si udržal čisté konto. Až po zápase sa zveril do opatery lekárov a dokonca podstúpil operáciu.

„Futbal vás niekedy vynesie do výšok, no inokedy vám pripraví výzvy, aké neočakávate. Odohral som 60 minút so zlomenou kosťou v členku, tímu som odovzdal všetko. Bohužiaľ, musel som podstúpiť operáciu,“ napísal taliansky reprezentačný brankár na instagrame a pripojil aj fotografiu z nemocničného lôžka.

Jeho zamestnávateľ potvrdil, že 28-ročný brankár podstúpil úspešný chirurgický zákrok. „Operácia sa vydarila a od zajtra začínam pracovať na tom, aby som sa vrátil ešte silnejší a pripravený znova odovzdávať všetko pre klub,“ doplnil Vicario vo svojom príspevku.

Obeta a odhodlanie tohto Taliana pripomenulo nemeckého brankára Berta Trautmanna, ktorý v roku 1956 so zlomeninou krku zo 73. minúty dochytal finále FA Cupu a jeho Manchester City vtedy zvíťazil nad Birminghamom 3:1.