Blaha ukázal morálny bankrot vládnej koalície. Lexmann kritizuje europoslancovu návštevu Moskvy

Návšteva europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) v Moskve opäť ukazuje, že napriek rečiam vládnej koalície o mieri jej ide len o to, aby sa zapáčila diktátorom. Uviedla to europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.

„Ak by mal europoslanec Blaha naozaj záujem o mier, navštívil by obete a snažil by sa nájsť cestu ku skutočnému dialógu, nie falošne sa ospravedlňovať agresorovi v Kremli. Mier sa nedosiahne biznisom s diktátormi v Moskve, Pekingu či Baku a šírením klamstiev,“ povedala Lexmann. Podľa jej slov sa mier dá dosiahnuť tým, že vytvoríme priestor pre pravdu o krutej vojne, utrpení ukrajinského ľudu a ochrane medzinárodného práva, najmä územnej celistvosti a suverenity.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lexmann vníma, že nie všetky kroky EÚ voči totalitným a autoritárskym režimom sú konzistentné a principiálne, avšak zastáva politiku konštruktívnej kritiky a prinášania riešení tam, kde sa to riešiť má, namiesto bezbrehého populizmu. Ľuboš Blaha však podľa nej ukázal morálny bankrot tejto vládnej koalície.

„A kto smúti najviac? Andrej Danko, ktorého na ceste do Moskvy predbehol. Iste mal rovnaký plán – vybaviť stiahnutie ruských vojsk z okupovanej Ukrajiny,“ uzavrela Lexmann.