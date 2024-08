Biden tlačil na Facebook, aby cenzuroval obsah o COVID-19. V budúcnosti sa budem brániť, vyhlásil Zuckerberg

Poprední predstavitelia administratívy amerického prezidenta Joea Bidena tlačili na sociálnu sieť Facebook, aby počas pandémie cenzurovala niektorý obsah o COVID-19.

Vyjadril sa tak generálny riaditeľ spoločnosti Meta, ktorá Facebook vlastní, Mark Zuckerberg, pričom v liste predsedovi súdneho výboru Snemovne reprezentantov Jimovi Jordanovi napísal, že sa tak dialo mesiace a týkalo sa to napríklad aj humorného a satirického obsahu. Keď spoločnosť nesúhlasila, predstavitelia boli podľa neho veľmi frustrovaní.

„Myslím si, že nátlak vlády nebol správny a je mi ľúto, že sme sa k tomu nevyjadrili otvorenejšie,“ napísal Zuckerberg v liste, ktorý je datovaný 26. augustom a zverejnený na sociálnych sieťach výboru. Podnikateľ uviedol, že niektoré rozhodnutia by dnes už neurobil a avizoval, že ak by sa niečo podobné opäť stalo, tak sa budú brániť.

„Keď sme čelili smrteľnej pandémii, táto administratíva podporovala zodpovedné kroky na ochranu verejného zdravia a bezpečnosti. Náš postoj bol jasný a konzistentný: sme presvedčení, že technologické spoločnosti a iné súkromné subjekty by mali brať do úvahy účinky, ktoré má ich konanie na americký ľud, a zároveň by mali nezávisle rozhodovať o informáciách, ktoré prezentujú,“ reagoval Biely dom na vyjadrenie šéfa spoločnosti Meta.