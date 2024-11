Bez víťazstva. Piešťanské Čajky sa s Európou lúčia prehrou v Maďarsku

Šesť zápasov a šesť prehier. Taká je tohtosezónna bilancia Piešťanských Čajok v Európskom pohári basketbalistiek. Zverenky trénera Petra Jankoviča nenašli recept v dueloch proti súperkám z Francúzska, Turecka a Maďarska.

S pohárovou Európy sa hráčky Piešťan rozlúčili prehrou na palubovke maďarského Šopronu 47:74, keď v zápase ani raz neviedli. Po prvej aj druhej štvrtine prehrávali o 13 bodov, po tretej už o 20 bodov a napokon súperkám podľahli o 27 bodov.

Nešlo o katastrofu

„V prvom rade gratulujem domácemu tímu. Musím povedať, že sme bojovali a snažili sme sa. Hrali sme to, čo sme mohli. Žiaľ, s nízkym percentom úspešnosti streľby. Dokázali sme si vytvoriť dobré pozície, ale nedokázali sme ich premeniť. V takomto zápase je to problém, pretože súper trestá každú chybu.

Baby bojovali, nevzdávali sme sa ani za stavu, keď sme prehrávali cez 20 bodov a mali sme dobré úseky. Potom sme však vlastnými chybami a určitou neskúsenosťou sme Šopron dostali opäť do komfortného rozdielu. Myslím si, že z našej strany to nebol katastrofálny zápas,“ uviedol kouč Jankovič podľa oficiálneho webu Čajok.

Extrémny tlak

Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola tradične Američanka Ke’Shunan Jamesová s 15 bodmi. Piatimi prispela krídelníčka Alexandra Buknová.

„Bol to veľmi náročný zápas. Vedeli sme, do čoho ideme. Výsledok hovorí o kvalite súpera, ale som na nás hrdá, ako sme bojovali a zostali spolu ako jeden tím celých 40 minút. Možno sa nám v útoku nedarilo tak, ako by sme chceli, ale bolo ťažké hrať pod extrémnym tlakom súpera,“ zhodnotila.

Z E-skupiny postúpili ďalej okrem Šopronu aj hráčky francúzskeho tímu Charnay Basket, spolu s basketbalistkami Piešťan končí aj turecký Bodrum.