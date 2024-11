Basketbalistky Piešťan sa lúčia s pohárovou Európou. V Maďarsku chcú zvíťaziť

Bodku za tohtosezónnym účinkovaní v pohárovej Európe dajú basketbalistky Piešťan už v stredu večer. Zverenky trénera Petra Jankoviča sa v súboji E-skupiny Európskeho pohára predstavia na palubovke maďarského tímu Šopron Basket.

Piešťanské Čajky v doterajších piatich dueloch nedosiahli ani jeden triumf. Dvakrát podľahli tureckému Bodrumu aj francúzskemu družstvu Charnay Basket, raz aj spomenutému Šopronu. So súťažou by sa Čajky chceli rozlúčiť víťazstvom.

„Určite pôjdeme do zápasu s tým, že ho chceme zvládnuť. Rozhodne nepôjdeme odovzdane, ideme hrať o česť. Vieme, že kvalita je na strane Šopronu, ale chceme odohrať dobrý zápas. Pre nás to budú ďalšie skúsenosti, ktoré získavame do ďalšej časti sezóny. Urobíme maximum, čo sa bude dať,“ povedal tréner Jankovič podľa oficiálneho klubového webu.

Môžu hrať uvoľnene a bez tlaku

Podľa hlavného kormidelníka v prvom súboji jeho zverenky nevydržali tlak, ktorý dokážu maďarské súperky vytvárať celých 40 minút a ani na sekundu nepoľavia.

„Bolo to pre nás náročné. Dostali sme po prestávke 15 bodov po sebe a veľmi rýchlo sme sa zosypali. Snažili sme sa hrať do konca, ale chýbali nám už mentálne a fyzické sily. Šopron ukázal svoju kvalitu a myslím si, že má na to, aby to v Eurocupe dotiahol ďaleko. My musíme hrať, nesmieme sa zľaknúť. Je potrebné ustáť počiatočný tlak, aby hneď z toho nebolo veľké manko, z ktorého by sa ťažko vyhrabávalo. Môžeme hrať uvoľnene a bez tlaku. Je potrebné hrať zodpovedne, v Bodrume sme to dobre rozbehli a bol to jeden z našich lepších zápasov. Postupne sa v Eurocupe zlepšujú naše druhé polčasy. Treba si užiť posledný zápas, ale ho aj zvládnuť, aby sme z neho mohli odísť so vztýčenou hlavou,“ doplnil Jankovič.

Musia sa vyvarovať chybám

V prvom vzájomnom súboji zvíťazil Šopron 78:47, keď dominoval po prestávke.

„Na začiatku sme boli koncentrované a vytvárali sme si pozíciu v útoku do ich agresívnej obrany, no neskôr sme s tým prestali, efektivita v útoku upadala a úspešnosť bola tiež nižšia. Šopron hral proti nám celý zápas na plný plyn, no nám odchádzali sily. Ich obrana je veľmi agresívna a tvrdá, preto si musíme pomôcť s prenosom lopty, vyvarovať sa chybám, ktoré by nás stáli ľahké koše a najmä zostať spolu ako tím,“ myslí si Terézia Vandlíková.

Bojovať až do konca

Stredajší súboj v Maďarsku už nič nezmení na tom, že Čajky nepostúpia ďalej. Je však dôležitý pre nasadzovanie do nasledujúceho ročníka súťaže.

„Nemáme čo stratiť, takže určite im nejdeme dať nič zadarmo. Budeme bojovať do konca, ideme si užiť záverečný eurocupový zápas. Už vieme, čo nás čaká a verím, že budeme eliminovať chyby, ktoré sme robili doma,“ dodala Vandlíková.