Piešťanské Čajky siahali v Turecku na premiérový triumf, záver im však nevyšiel (video+foto)

Basketbalistky Piešťan neuspeli ani vo svojom piatom vystúpení v skupinovej časti Európskeho pohára, vo štvrtkovom súboji E-skupiny prehrali v Turecku s domácim tímom Bodrum Basketbol 73:78. Je to zatiaľ najprijateľnejšia prehra Čajok v súťaži.

Hráčky z „kúpeľného mesta“ už vedia, že so súťažou sa rozlúčia v stredu 27. novembra duelom na palubovke maďarského Šopronu. S piatimi bodmi z piatich duelov „nemajú nárok“ pomýšľať na postup ďalej.

V Turecku pritom väčšiu časť stretnutia viedli, ešte aj 80 sekúnd pred koncom štvrtej štvrtiny mali najtesnejší náskok 73:72, ale duel nedotiahli do úspešného konca.

„Škoda tohto zápasu. Myslím si, že sme boli asi najbližšie k víťazstvu a určite by sme ho aj zaslúžili za výkon, ktorý sme predviedli. Prvý polčas sme odohrali veľmi dobre. Trochu sme vypadli v tretej štvrtine, hlavne útočne, keď sme nevedeli dať kôš a dlho nám trvalo, kým sme sa rozbehli. Na konci to bolo o malých chybách, bohužiaľ, možno sme ich urobili trochu viac ako súper a ten ich dokázal potrestať. Náš herný prejav bol však asi jeden z najlepších,“ zhodnotil tréner Peter Jankovič prehru jeho hráčok na tureckej pôde, cituje ho oficiálny web klubu.

Podľa hlavného kouča basketbalistiek Piešťan to mali hostky náročné.

„Celých 40 minút sme hrali do zóny a priestor pod košom bol veľmi prehustený, preto sme sa museli spoliehať na streľbu z väčšej vzdialenosti. Klobúk dole pred dievčatami, že našli spôsob, ako dať body. Dovedna 23 asistencií na našej strane je pekné číslo. Máme pred sebou ešte jeden zápas v Eurocupe, potom sa už budeme sústrediť na iné stretnutia. Som rád, že aspoň náš herný prejav vyzeral trochu inak a baby odrobili maximum. Škoda, mrzí ma to hlavne za ne, lebo by si určite zaslúžili aspoň jedno víťazstvo,“ dodal.