Bez energií z Ruska sa nezaobídeme, hovorí kandidát na europoslanca Géci a Green Deal by zrušil

Rozpočet Európskej únie má podporovať konkurencieschopnosť hospodárstva členských štátov, rozvoj ich priemyslu, poľnohospodárstva, zdravotníctva a zveľaďovanie regiónov nielen cez kohézne politiky.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol kandidát hnutia Republika do Európskeho parlamentu Marek Géci. „Nie je to len otázka rozdelenia prostriedkov, ale aj zrušenia politík ako Green Deal alebo nový migračný pakt, ktoré mrhajú zdrojmi, ktoré by mohli byť použité na vhodnejších miestach,“ myslí si Géci.

Európsku zelenú dohodu, teda balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, považuje za nereálnu.

„Green Deal a argumenty, ktoré počúvame od takzvaných politikov Európskeho parlamentu, sú pre mňa neakceptovateľné a nerozvážne pre budúcnosť ekonomík členských štátov,“ skonštatoval.

Nie je dôvod na vojnovú ekonomiku

Rovnako nevidí žiadny dôvod na to, aby európske hospodárstvo potenciálne prešlo na režim vojnovej ekonomiky. Zdôvodňuje to tým, že žiadny zo štátov Európskej únie nie je vo vojne a išlo by o zásah do ekonomiky týchto krajín.

Géci si zároveň nemyslí, že by EÚ mala pokračovať v znižovaní dovozu plynu či ropy z Ruska. „Na Slovensku sme odkázaní na energie z Ruska. Vyhovuje nám ich cena, kvalita, dostupnosť a nie je dôvod to meniť,“ povedal.

V oblasti zahraničných vzťahov Európskej únie zastáva názor, že s každou mocnosťou treba mať vzťahy na báze rovný s rovným. „Rusko je nevyhnutný partner v zmysle energetickej spolupráce a u nás je to podmienené aj geografiou. Naším strategickým cieľom je zostať ako Európa konkurencieschopná v rámci globálneho trhu,“ dodal Géci.

Rozširovanie Európskej únie

V otázke rozširovania Únie zastáva názor, že každý štát musí najprv spĺňať tvrdé kritéria, rovnako, ako sme ich museli splniť aj my v čase nášho posudzovania o prijatie do EÚ.

„Ukrajina je vo vojnovom stave a v žiadnom prípade nespĺňa tieto kritéria. Na vstup do EÚ nemôže stačiť iba politická vôľa a mediálna propaganda,“ hovorí Géci. Kritéria pre vstup do EÚ by mali podľa neho obsahovať napríklad garanciu právneho štátu, vymožiteľnosť práv, ekonomickú a hospodársku stabilitu daného žiadateľa, územnú celistvosť a neúčasť v prebiehajúcom vojnovom konflikte.

Právo veta, ktoré majú jednotlivé členské štáty Európskej únie, by podľa neho malo byť posilnené, alebo minimálne zachované. V žiadnom prípade by nehlasoval za obmedzenia práva veta. V otázke boja proti nelegálnej migrácii by v prípade zvolenia do Európskeho parlamentu presadzoval zodpovednú ochranu hraníc schengenu, regionálnu spoluprácu a navrhoval by uzavrieť zmluvy s tretími krajinami o zachytávaní utečencov už pri začiatku ich cesty.

Efektívny Frontex

Podporoval by tiež mierové iniciatívy, ktoré zabránia konfliktom a následným migračným vlnám, ako aj efektívny Frontex.

„Integrovať sa dá len niekto, kto sa integrovať chce. Väčšina týchto utečencov vytvára paralelné komunity, čo je výzva aj pre bezpečnostné zložky. Nelegálnu migráciu netreba riadiť ale zastaviť. O to jednoduchší život budeme všetci mať,“ myslí si Géci.

Za ďalšiu prioritu považuje nedotknuteľnosť slobody slova a nie je zástancom regulovania obsahu sociálnych sietí zo strany EÚ. „Odmietame snahy o reguláciu sietí za účelom ‚cenzurovania‘ iných názorov, aj keď sa to v prvej vlne prezentuje ako tzv. boj proti dezinformáciám,“ zdôraznil.

Umelú inteligenciu pokladá za určitú formu ohrozenia pre spoločnosť, zároveň však aj za prínos. Vie si podľa vlastných slov predstaviť reguláciu v tejto oblasti. „Je na členských štátoch EÚ, ako sa postavia k umelej inteligencii a k jej využívaniu v bežnom živote,“ dodal.