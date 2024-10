V športovom SITE: Ivanka pri Dunaji - Prvá dedina so statusom extraligistu (rozhovor)

V ére samostatného Slovenska síce získali ženský basketbalový titul iba tri mestá – Košice, Ružomberok a Piešťany, ale kvalitný basketbal sa nepochybne hrá aj v iných destináciách.

V sezóne 2024/2025 to platí aj o Ivanke pri Dunaji, približne 7-tisícovej obci, v ktorej sídli klub BK Klokani.

Podpredseda klubu a šéftréner mládeže Ivan Malovec a generálny manažér Branislav Chrappan nám v relácii V športovom SITE prezradili viac o činnosti „klokanov“ i o premiérovom vstupe ženského družstva do extraligy.

Vrcholom pyramídy je ženský tím

„Hlavnou devízou klubu je práca s mládežou. Od roku 2013 sa snažíme vychovávať mladé basketbalistky a musím povedať, že sme s dosiahnutými výsledkami v mládežníckych kategóriách spokojní. V tomto období sme získali 21 ocenení, teda umiestnení v prvej trojke. V uplynulej sezóne sa nám podarilo vybojovať dva majstrovské tituly a to v kategóriách U12 a U15,“ povedal Chrappan.

Na jeho slová nadviazal Malovec: „Naskytla sa nám možnosť prihlásiť náš ženský tím do extraligy, ktorá prechádzala pred sezónou zmenou a rozširovala sa na 12 družstiev. Išli sme do toho s tým, aby sme ukázali dievčatám, že aj tu v Ivanke sa môžu dotknúť extraligy. Ide o pomyselný vrchol pyramídy, ktorej základy tvorí mládež.“

Nechcú, aby to bola jednoročná záležitosť

Klokani z Ivanky pri Dunaji odkúpili v medzisezónnom období licenciu od družstva Dubček Bratislava. Svoje domáce zápasy hrajú v Novej športovej hale priamo v srdci obce vzdialenej len pár kilometrov od Bratislavy.

„Oficiálne sme prvou dedinou na Slovensku, ktorá hrá basketbalovú extraligu. Prvý duel proti Košiciam bol naozaj pekný. Ľudia z obce nám prišli zatlieskať a boli výborní. Dúfam, že ich svojou prácou a hrou budeme naďalej lákať na naše zápasy. Nechceme ale, aby účinkovanie v extralige bolo jednoročnou záležitosťou. Túžime po systematickej práce v dlhodobom horizonte,“ uviedol Chrappan.

Basketbal bude robiť aj bez peňazí

Viesť akýkoľvek športový klub pod Tatrami nie je v dnešnej dobe jednoduchá vec. Ekonomické aspekty sú pre mnohých činovníkov rozhodujúcim aspektom, o Ivanovi Malovcovi to však neplatí.

„Ivan na jednom nedávnom stretnutí povedal, že by basketbal v Ivanke robil, nech sa deje, čo sa deje. Aj keby bol úplne bez peňazí. To vo mne veľmi zarezonovalo. Je teda jasné, že našou prioritou je robiť basketbal s finančnými prostriedkami, ktoré máme. Sme sami zvedaví, akým výsledkom sa to môže skončiť. Na rovinu priznám, že najväčšiu časť nášho rozpočtu tvoria príspevky od rodičov,“ povedal generálny manažér.

Reagoval aj Malovec: „V prostredí basketbalu pracujem už 40 rokov. Môže prísť nástraha rôzneho charakteru, ale ak to máte radi, budete to robiť za každých okolností.“

Cieľom je udržanie sa v extralige

„Klokani“, či lepšie povedané „klokanky“ majú jadro družstva postavené na mladých perspektívnych hráčkach, ktoré v drvivej väčšine vychoval klub. Do edície 2024/2025 vstúpili v pozícii jedného z najväčších outsiderov, no i tak už zažili pocit výhry, keď v 2. kole uspeli na palubovke v Trenčíne.

„Naším prvoradým cieľom je udržanie v extralige. Budeme vďační za každé ďalšie víťazstvo. Dievčatá už za tých pár kôl zistili, aká je úroveň extraligy. Vieme do čoho sme išli. Nemáme veľké oči, ideme od zápasu k zápasu. Niekedy sa treba zavrieť do haly a trénovať a menej premýšľať nad výsledkami,“ povedal Ivan Malovec, ktorého syn Timotej skončil v roku 2024 na druhom mieste v ankete Basketbalista roka.

V relácii sa tiež dozviete:

aká je história basketbalu v Ivanke pri Dunaji

aké bolo skladanie kádra na extraligovú sezónu

ako vyzerá práca s mládežou v Ivanke

či je tento projekt dlhodobo udržateľný

ako je na tom klub pri hľadaní sponzorov

aké ciele má klub BK Ivanka pri Dunaji

ako vnímajú podporu od štátu a SBA

čo hovoria na projekt česko-slovenskej Federálnej ligy

