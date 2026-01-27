PMÚ schválil koncentráciu v oblasti operatívneho lízingu osobných vozidiel

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil 20. januára 2026 koncentráciu, v rámci ktorej KBC Group NV z Belgicka získala výlučnú kontrolu nad podnikateľmi BUSINESS LEASE SLOVAKIA so sídlom v Bratislave a BUSINESS LEASE v Českej republike.
Skupina KBC pôsobí na Slovensku v oblasti finančného a operatívneho lízingu vozidiel, predaja ojazdených vozidiel a sprostredkovania neživotného poistenia. BUSINESS LEASE SLOVAKIA sa sústreďuje najmä na operatívny lízing, predaj ojazdených vozidiel a krátkodobý prenájom áut.
PMÚ identifikoval prekrytie aktivít oboch podnikateľov v segmente operatívneho lízingu a predaja ojazdených vozidiel. Podľa hodnotenia úradu pôsobí na trhu operatívneho lízingu viacero silných a etablovaných konkurentov. Subjekt, ktorý vznikne touto koncentráciou, sa zaradí na tretie miesto na trhu, pričom bude odstupovať od dvoch najsilnejších hráčov.
Trh predaja ojazdených vozidiel je charakteristický konkurenčným prostredím s množstvom nezávislých predajcov a online platforiem. Pre účastníkov koncentrácie tento segment slúži len ako doplnková činnosť.
PMÚ ďalej skúmal možné riziko obmedzenia prístupu konkurentov k vstupom či zákazníkom, ktoré by mohlo vyplynúť z prepojenia aktivít v operatívnom lízingu a neživotnom poistení. Zohľadnil štruktúru trhu neživotného poistenia a prítomnosť viacerých významných vertikálne integrovaných konkurentov v operatívnom lízingu. Na základe všetkých zistení PMÚ uzavrel, že schválená koncentrácia nepredstavuje hrozbu pre účinnú hospodársku súťaž na príslušných trhoch.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. januára 2026.