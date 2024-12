Zima je pre autá najdrsnejšie obdobie: Päť vecí, ktoré vaše auto nevydrží a ako tomu predísť?

Zima je pre vozidlá skutočnou výzvou. Odborníci na údržbu áut upozorňujú, že mrazivé mesiace môžu ovplyvniť ich výkonnosť a životnosť. Od ranného štartovania, škrabania čelného skla a posypom na ceste až po poškodené stierače či vybitú batériu, všetky tieto nástrahy v zime číhajú na našich cestných tátošov.

Ako svoje auto ochrániť a zabezpečiť, aby bolo na jar v rovnakom stave ako pred zimou? Tu je päť vecí, ktoré vaše auto počas zimy najviac zaťažuje a tipy, ako týmto častým problémom predísť.

Zimné počasie so snežením, mrazmi a výtlkmi výrazne zhoršuje stav ciest a kladie vyššie nároky na údržbu automobilov. Šmykľavé a zasnežené cesty môžu byť nebezpečné, najmä ak prejdete cez výtlky, ktoré nie sú viditeľné. Tieto nástrahy môžu spôsobiť poškodenie riadenia a odpruženia vozidla.

Kvôli nepriaznivým podmienkam na cestách môžu byť problémy so zavesením kolies a riadením nepostrehnuteľné, keďže podmienky jazdy sú náročnejšie. Tieto poruchy sa môžu následne prejaviť aj na iných častiach vozidla, čo môže viesť k drahým opravám. K tomu sa pridáva problém s nízkym tlakom v pneumatikách, ktorý je v zime častejší v dôsledku klesajúcej teploty.

Posypové materiály na zľadovatených vozovkách môžu vážne poškodiť karosériu auta. Najmä v kombinácii s mrazom, vodou a snehom môžu spôsobiť na vašom aute koróziu. Týka sa to predovšetkým starších áut. Kamienky a technická soľ môžu zapríčiniť drobné trhliny v laku alebo čelnom skle, ktoré síce nie sú na prvý pohľad viditeľné, ale časom môžu viesť k väčšiemu poškodeniu. Tieto odreniny ohrozujú nielen estetiku vozidla, ale aj jeho protikoróznu ochranu. Rýchle opotrebovanie laku môže viesť k tomu, že karoséria začne korodovať.

TIP: V zime sa odporúča dodržiavať väčší odstup od vozidla pred vami, aby ste sa vyhli spŕške posypovej soli a ostrých kamienkov. Pred zimou je tiež dobré investovať do ochranných fólií na kapotu alebo plastových chráničov, ktoré pomáhajú chrániť lak. Aplikácia vosku môže tiež pomôcť, ale nie je tak účinná ako kvalitnejšia ochrana.

Mrazivé teploty môžu ovplyvniť batériu, ktorá sa v zime vyčerpáva rýchlejšie. V zime totiž musí poskytovať vysoký výkon na štartovanie studeného motora. Problémy s ňou začínajú, keď nie je dostatočne nabitá. Najčastejšie stačí batériu pripojiť na nabíjačku a nabiť, aby znovu fungovala. Ak sa však batéria často vybíja, je načase popremýšľať nad kúpou novej.

TIP: Pravidelná kontrola batérie a jej stavu je kľúčová. Pred zimou odporúčajú odborníci skontrolovať kapacitu batérie a v prípade potreby ju vymeniť. Tiež skontrolovať jej stav a uistiť sa, že je dostatočne nabitá. V prípade, že je batéria staršia než tri roky, zvážte jej výmenu. Ak je to možné, vyhýbajte sa krátkym jazdám, ktoré nedajú batérii dostatočný čas na dobíjanie. Pokiaľ v zime jazdíte len krátke vzdialenosti, skúste ich aspoň raz týždenne vykompenzovať minimálne 20-kilometrovou jazdou.

Bežným problémom počas zimy je tiež námraza, ktorá môže znížiť viditeľnosť a poškodiť stierače. Námraza môže zamrznúť na sklách a stieračoch, čo vedie k ich poškodzovaniu pri pokuse o čistenie skla.

TIP: Na prevenciu používajte kvalitný rozmrazovač skiel, špeciálny prostriedok proti námraze na stierače a mrazuvzdornú zmes do ostrekovačov. Ak už v zime parkujete mimo garáže, je dobré vyklopiť stierače, aby neprimrzli. Stierače zničíte najrýchlejšie tak, ak ich používate na čelnom skle pokrytom ľadovými kryštálikmi. Preto je dôležité pred ich použitím odstrániť z okna námrazu a sneh. Pravidelne kontrolujte stav stieračov a ak sú poškodené, vymieňajte ich.

Jedným z najbežnejších problémov, s ktorými sa majitelia áut stretávajú počas zimy, je problém so štartovaním. Štartér je zariadenie pripojené priamo k batérii a patrí medzi komponenty, ktoré sú veľmi citlivé na nízke teploty a vlhkosť. Štartér spotrebováva pri štartovaní motora prúd, preto je dôležité, aby bola batéria funkčná. Ak nie je, má problém aj štartér.

TIP: Nezabudnite na pravidelnú údržbu štartéra, ktorý môže ovplyvniť výkon motora. Predtým, ako sa rozhodnete naštartovať auto, uistite sa, že motor je pripravený na prevádzku. Pred naštartovaním nechajte motor pár sekúnd bežať na voľnobeh, aby sa olej dostal do všetkých potrebných miest. Pri štartovaní auta otočte kľúčom len raz a neotáčajte ho opakovane, pretože tým môžete poškodiť štartér. Ak je motor studený, nechajte ho chvíľu bežať na voľnobeh, aby sa zahrial a olej sa lepšie rozprúdil. Nepridávajte plyn, keď motor štartuje – to môže spôsobiť jeho nadmerné zaťaženie a poškodenie. Doba štartovania pri „zamrznutom“ motore by nemala presiahnuť 12 sekúnd, pretože inak sa môže vybiť batéria. Skúste radšej štartovať kratšie a niekoľkokrát za sebou.