Volvo EX60: najnovšie SUV od Volva prekonáva BMW aj Mercedes - FOTO

Volvo EX60 je novým prírastkom v čoraz širšom portfóliu elektrických vozidiel značky Volvo. Je následníkom spaľovacieho Volva XC60, ktoré zostáva naďalej v predaji. Model EX60 prichádza do slušne obsadeného segmentu stredne veľkých prémiových SUV, kde naň čaká silná konkurencia v podobe nových modelov BMW iX3 Neue Klasse a Mercedes GLC EQ.
Oba konkurenčné modely pochádzajú z novej generácie elektromobilov od štandardných európskych značiek a sú technologickou pýchou svojich výrobcov. Volvo takpovediac novým EX60 dorovnáva karty a pridáva ešte niečo navyše.
Technologická špička v parametroch
Dlhšie sa diskutuje o technologickom pokroku čínskych automobiliek, ktoré vraj prekonali tie európske a európske ich už nikdy nedobehnú. Pravda je však taká, že ako Mercedes, tak BMW i Volvo svojimi novými SUV modelmi chcú tieto tvrdenia postaviť na vodu a ukázať celému svetu, že ešte by sme ich nemali odpisovať. Najmä ak nový európsky model ťaží z tých najlepších čínskych technológií (Volvo patrí čínskemu koncernu Geely).
Volvo EX60 tak ako spomenutí konkurenti pracuje na 800 V architektúre a ponúkne maximálny výkon nabíjania do 400 kW. To zabezpečí predĺženie dojazdu za desaťminútovú zastávku „v boxoch” o 340 km podľa WLTP. Celkový dojazd modelu sa pohybuje v závislosti od veľkosti baterky od 620, cez 660 až po 810 km.
Batérie s kapacitou 83 kWh, 95 kWh a 117 kWh patria k verziám s názvami P6, P10 AWD a P12 AWD. Zvlášť najväčšia baterka má v skutku mimoriadnu kapacitu vzhľadom na vonkajšie i vnútorné rozmery daného vozidla. Dokonca prekračuje kapacitu batérie v najväčšom Volve EX90. Ako inak, dôvodom je technológia.
Model má vo verzii P12 AWD maximálny výkon na úrovni 660 koní, čo mu ponúka zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy. Hmotnosť auta sa pohybuje od 2,1 do 2,4 tony podľa veľkosti batérie. Ceková dĺžka automobilu je 4,8 metra a rázvor je bezmála 3 metre. V kufri odveziete 523 litrov objemu batožiny a v prednom kufri dodatočných 85 litrov.