PRVÁ JAZDA: Renault Clio 6. generácie - kontroverzný dizajn, technologický pokrok - FOTO

Renault Clio šiestej generácie prichádza na slovenský trh a nemožno pritom písať, že by získal tie najlepšie hodnotenia svojho nového dizajnu. Konzervatívny trh, akým nepochybne ten slovenský je, nový dizajn neprijal s plným nadšením a pochopením.
A ak by sme mali spomenúť iba niekoľko z argumentov, ktoré si nové Clio na adresu nového dizajnu muselo vypočuť, asi by sme začali tým, že model skutočne nepôsobí ako typický Francúz a ani typický Renault. Mnohým pripomína modely Kie, niektorí dokonca v tvaroch prednej masky hľadajú náznaky starých modelov značky Jaguar.
To prvé sa vo Francúzsku akiste nepáči, to druhé už v Paríži istotne počúvajú radšej. Renault tvrdí, že Clio preberá dizajnový jazyk svojich väčších súrodencov, na prezentácii spomínal najmä model Rafale. Nech už v novej tvári a novej zadnici modelu vidíte čokoľvek, rozhodne to vyvoláva emóciu a to je uvedenie nového modelu v segmente B hatchback kľúčové. Ak by nová generácia prešla uvedením bez trochy kontroverzie, asi by to predajom nepomohlo. Dôležitejšie je konštatovať, že auto naživo vôbec nevyzerá zle. Vyzerá však výrazne odlišne v porovnaní s generáciou predchádzajúcou.
Renault Clio – meno z gréckej mytológie, predaje z tých najlepších
Clio je názov odvodený z gréckej mytológie. Clio bola jedna z múz, ktoré sa starali o pripomínanie minulosti. Je za tým pekná myšlienka, veď Clio prišlo ako náhrada za ikonický Renault 5, takže sa muselo zhostiť naozaj ťažkej úlohy – nadviazať na obrovský úspech svojho ikonického predchodcu.
Renault uviedol na slovenský trh novú generáciu modelu Clio. Takto Clio ešte nevyzeralo - FOTO
Od príchodu prvej generácie v roku 1990 až do príchodu tej novej šiestej sa po celom svete predalo 17-miliónov exemplárov Clia. Predchodca patril počas prvej polovice minulého roka na úplnú špičku v Európe.
Aj keď je dnes segment, do ktorého mieri nové Clio menší než v minulosti a zaznamenáva postupné „vyľudňovanie” aj v prospech susediaceho segmentu B-SUV, stále ide o jeden z najväčších segmentov v Európe a čo je pre Renault ešte dôležitejšie, ide o segment, ktorý mnohé značky opustili, alebo v ňom majú a budú mať ešte nejaký čas starnúce modely.
Clio si tak pozbieralo všetky dobré karty, ktoré našlo bez toho, aby zásadne menilo svetlú výšku a výšku karosérie. Medzi ne patrí unikátny dizajn, výrazné farby v ponuke a to aj v základnej výbave, možnosť využitia vyšších kolies, mierny nárast vonkajších i vnútorných rozmerov, pohodlnejšie a mierne vyššie sedenie pre fanúšikov crossoverov a vyslovene mimoriadne bohatá výbava a ponuka doplnkov.