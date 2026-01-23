Kia K4 Sportswagon: Súboj so Škodou Octavia môže začať - FOTO

Kia K4 je novým primárne spaľovacím kombi na trhu, ktoré je jednoznačne namierené proti stálici aj nášho trhu. Kia s týmto autom zaútočí na kus koláča zvaný Octavia.
Nová K4 má v porovnaní so Ceedom v talóne viac zbraní. Kia K4 je náhradou za končiaci model Ceed. V porovnaní so Ceedom je však väčšia, i keď poskytne menej karosárskych verzií.
Zjednotenie protikladov s veľkým batohom
Kia K4 už na náš trh oficiálne vstúpila koncom minulého roka. Prvé kúsky hatchbackov už prúdia prvým zákazníkom. Modelová výmena je však dokončená až teraz. Verzia Sportswagon podobne ako pri predchodcovi doplní karosériu hatchback a ponúkne ešte praktickejšie auto ako ušité pre Európanov, ktorí ešte celkom nepodľahli pokušeniu kúpiť si väčšie, ťažšie a zároveň menej praktické auto z kategórie SUV.
Kia predstavila nový praktický crossover: Kia EV2 bude Made in Slovakia - FOTO
Kia skrátka verí, že aj keď SUV sú hlavná pointa, rast na európskych trhoch nie je možný bez poriadneho priestranného kombi. Vozidlo má celkovú dĺžku 4695 mm, šírku 1850 mm a rázvor až 2720 mm. Výška je pritom len 1435 mm. Auto teda podobne ako hatch sedí veľmi nízko a ponúkne pohodlný, no zároveň športový posed.
Zjednotenie protikladov s veľkým batohom
Tak ako model K4 hatchback, aj Sportswagon vychádza pri dizajne z najnovšej dizajnovej filozofie značky s názvom Zjednotenie protikladov.Model má na prvý pohľad pôsobiť moderne, technologicky. Viditeľná predĺžená silueta je zjemnená a zároveň zvýraznená čistými plochami po bokoch.Na odlíšenie od ostatných typov karosérií používa výrazné horizontálne línie, ktoré nie sú násobené kedysi populárnymi prelismi.
Kia Seltos: nové kompaktné SUV s robustným štýlom a benzínovými motormi - FOTO
Model využíva charakteristickú Kia konfiguráciu predných i zadných LED svetlometov. Vpredu sa to volá hviezdna mapa, vzadu si treba všimnúť hokejky, či ak chcete obrátené písmená L. Model svoju dizajnovú čistotu buduje aj prostredníctvom skrytých kľučiek zadných dverí i špecifickou grafikou tretieho (Céčkového) stĺpika. Modelu dodáva športovejší šmrnc verzia GT Line a to prostredníctvom doplnkov ako sú vysokolesklé bočné lišty i ochranné lemy blatníkov. GT Line má tiež špecifický predný i zadný nárazník a v kabíne má špecifické ladenie materiálov s dôrazom na zvýšenú kvalitu a estetickosť.