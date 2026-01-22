A je to tu: vesmírna loď z budúcnosti Hyundai Staria dostala aj pohon z budúcnosti - FOTO

Ak by ste ale čakali nejaké tie iontové motory, zostanete pravdepodobne sklamaní. Musíte však uznať, že Hyundai Staria je auto, ku ktorému sa vyslovene žiada moderný tichý a výkonný pohon, akým nepochybne je aj ten pohon elektrický. A práve na prebiehajúcom autosalóne v Bruseli sa nová Staria s elektrickým motorom ukázala svetu.
Hyundai Staria – začala s naftou, pokračovala s hybridom…
Hyundai Staria ako veľkopriestorové MPV vozidlo prišlo na náš trh krátko po skončení najťažšieho pandemického obdobia. Do Európy sa tento špecificky dizajnovaný model dostal od začiatku aj s hybridným pohonom, avšak do našich končín a na náš trh konkrétne prišla Staria s naftovým motorom. Ponuka však bola obmedzená a slovenský import v prvej fáze pripravil len niekoľko desiatok kusov Starie s naftovým motorom. Keď sa táto špecifikácia so štvorkolkou vypredala, prišiel rad na full hybridný variant s vyšším výkonom i dynamikou.
Hybridný pohon už autu svedčal o niečo viac. Potenciál nižšej spotreby v mestských podmienkach Staria napĺňala vďaka upraveniu benzínovo-elektrického hybridného systému v prospech jej väčších rozmerov a hmotnosti. To čo naftová Staria nemohla ponúknuť v mestských podmienkach – nízku spotrebu a tichý chod, vynahrádzala účinnosťou na dlhšie trasy. Kým však hybridná verzia v ponuke zostáva a naftový motor je už takmer zabudnutý, Hyundai priváža verziu špecializovanú na kratšie trasy.
Staria Electric
Elektrická Staria má k dispozícii v podvozku zabudovanú batériu s kapacitou 84 kWh. Celý systém fičí na 800 V architektúre vďaka ktorej sa batéria môže naplniť energiu za výrazne kratšie časy. Systém produkuje menej tepla, takže rýchlonabíjanie môže byť opakované rýchlejšie za sebou bez náznaku poškodenia. Zrýchlenie z 10 na 80% kapacity prebieha za 20 minút pri nabíjaní jednosmerným prúdom.
Pri nabíjaní striedavým prúdom je to 11 kW maximálneho výkonu. O prenos energie z batérie na kolesá sa okrem množstva príslušenstva stará predovšetkým vpredu umiestnený elektromotor s výkonom 160 kW (218 k) a s krútiacim momentom 350 Nm. Ten vozidlu umožňuje dosiahnuť maximálnu rýchlosť 184 km/h. Dojazd na jedno nabitie sa pohybuje na úrovni 400 km podľa WLTP. Model má solídnu ťažnosť a to až na úrovni 2000 kg pri brzdenom prívese. Celková dĺžka Starie Electric je 5255 mm, šírka 1995 mm, výška 1990 mm, rázvor 3275 mm a svetlá výška je 186 mm.