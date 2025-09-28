Test Renault Espace E-Tech Full Hybrid. Legenda opäť v novej podobe - VIDEO, FOTO

Tento rozsiahly test na Slovensku, nasledujúci po krátkom teste vo Francúzsku, ukáže, ako sa Francúzom podarilo spojiť komfort, priestrannosť a úsporný hybridný motor s cieľom zaujať najmä rodiny.
Ivan Sámel
8 min. čítania
Renault Espace bol v 80. rokoch minulého storočia priekopníkom v kategórii veľkých rodinných MPV. Začínal v spolupráci s Matrou ako prvé MPV, čím v podstate túto kategóriu, spolu s Chrysler Voyager, založil.

Espace postupne menil tvary a cez SUV-crossover sa v tejto generácii dopracoval k plnohodnotnému SUV. Netreba sa však obávať, vo vnútri je stále dostatok priestoru, takže duch pôvodného MPV ostáva zachovaný.

Auto je je postavené na platforme CMF-CD. Označenie CD hovorí o tom, že táto platforma je určená pre autá C-čkového alebo D-čkového segmentu. Testovaná feceliftovaná verzia prišla veľmi rýchlo. Pôvodná podoba tejto generácie Espace prišla na trh v roku 2023 a rozsiahlym faceliftom už po dvoch rokoch Renault kopíruje rýchlosť inovácií, akú vídame u čínskych automobiliek.



Poďme sa pozrieť ako sa táto rýchla modernizácia prejavila navonok a aká rozsiahla vlastne je.

