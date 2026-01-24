Slovensko v roku 2025 prekročilo hranicu 3000 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily

Verejná nabíjacia infraštruktúra pre elektromobily na Slovensku dosiahla ku koncu roka 2025 nové historické maximá. Podľa údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) bolo na Slovensku dostupných 3 086 verejných nabíjacích bodov na 1 197 lokalitách. V porovnaní s rokom 2024 ide o medziročný nárast o 27 percent pri počte bodov a o 24 percent pri počte lokalít.
Dostupnosť nabíjania je jedna z najvyšších
Celkový inštalovaný výkon verejných nabíjacích staníc dosiahol podľa SEVA 201 megawattov, čo predstavuje medziročný nárast približne o 61 percent oproti koncu roka 2024, keď bol na úrovni 125 megawattov. Dostupnosť verejného nabíjania v pomere k počtu elektromobilov na slovenských cestách je tak podľa asociácie jednou z najvyšších v Európe.
Rok 2025 potvrdil najmä kvalitatívny posun siete smerom k vyšším výkonom. Z celkového počtu verejných bodov tvorilo 1 740 bežných AC bodov do 22 kW, 674 rýchlych DC bodov s výkonom od 50 kW, 530 vysokovýkonných DC bodov nad 150 kW a 142 ultrarýchlych DC bodov s výkonom nad 350 kW. Práve najvyššia výkonová kategória rástla najdynamickejšie.
Ako podotkol riaditeľ SEVA Patrik Križanský rastie nielen počet nabíjacích bodov, ale najmä ich výkon. „To je zásadné pri cestovaní na dlhšie vzdialenosti, kde skrátenie zastávok a vyššia istota na hlavných trasách výrazne zvyšujú komfort používania elektromobilu,“ uviedol Križanský.
Nabíjacia sieť nie je brzdou elektromobility
SEVA dlhodobo poukazuje na to, že verejná nabíjacia sieť na Slovensku nie je brzdou rozvoja elektromobility. Na jeden verejný nabíjací bod pripadá približne šesť batériových elektromobilov, čo je výrazne menej ako vo viacerých krajinách západnej Európy a potvrdzuje pripravenosť infraštruktúry na ďalší rast.
Za pretrvávajúcu výzvu asociácia označuje najmä mestské a rezidentské nabíjanie, ktoré je stále nedostatočne rozvinuté. Ide predovšetkým o bežné nočné nabíjanie na sídliskách pre domácnosti bez vlastného parkovania.
„Ak majú rásť bežné nabíjačky na sídliskách, musí sa do procesu zapojiť viac samospráv. Vieme im pomôcť, sprostredkovať skúsenosti zo zahraničia či definovať parametre, s ktorými by mali hľadať a vyberať dodávateľov. Výsledkom by mali byť praktické a lacné riešenia, ktoré by umožnili viachodinové či nočné nabíjanie popri rezidentskom parkovaní a zjednodušili by nabíjanie v existujúcej zástavbe,“ zdôraznil Križanský.
Podľa neho je zároveň nevyhnutné pokračovať v budovaní hustej siete ultrarýchlych nabíjacích bodov pri diaľniciach, kde by sa situácia mohla výraznejšie zlepšiť už v priebehu roka 2026 realizáciou pripravovaných projektov nabíjacích hubov.