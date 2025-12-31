Registrácie nových vozidiel na Slovensku vzrástli, najobľúbenejšou značkou je Škoda

Medzi malými úžitkovými automobilmi vedie Peugeot s trhovým podielom 18,72 %.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Škoda Elroq RS130
Limitovaná edícia Elroq RS130 vznikla pri príležitosti osláv 130. výročia vzniku automobilky Škoda. Foto: Škoda Auto
V novembri 2025 dosiahli registrácie nových osobných automobilov na Slovensku celkový počet 8 608 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 5,17 %. Ako informoval viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SRPavol Prepiak registrácie malých úžitkových automobilov kategórie N1 zaznamenali výrazný rast na 908 vozidiel, čo je o 45,98 % viac ako v rovnakom období minulého roka, keď bolo registrovaných 622 vozidiel.

Údaje podľa typu paliva

Najobľúbenejšou značkou osobných automobilov v novembri bola ŠKODA s podielom 18,75 % na trhu, nasledujú Volkswagen s 9,31 % a Toyota s 9,24 %. Medzi malými úžitkovými automobilmi vedie Peugeot s trhovým podielom 18,72 %, druhý Volkswagen 15,42 % a tretí Renault 14,43 %.

Registračné údaje podľa typu paliva ukazujú, že osobné vozidlá na benzín tvorili 35,73 %, zatiaľ čo benzínové hybridy (PETROL+HEV) dosiahli výrazný podiel 34,64 %. Vozidlá na naftu tvorili 12,95 % a batériové elektromobily (BEV) 5,5 % z celkových registrácií osobných automobilov v kategórii M1.

Registrácie vozidiel kategórie N2

V kategórii nákladných automobilov do 12 ton vedie Iveco s 28,57 % trhového podielu, nasledované Mercedes-Benz Trucks/Man so 21,43 % a DAF s 14,29 %. V kategórii nad 12 ton dominoval MAN so 26,01 %, Scania s 23,81 % a Mercedes-Benz Trucks s 23,44 %.

Registrácie vozidiel kategórie N2 klesli o 39,13 % na 14 vozidiel v novembri 2025 oproti 23 vozidlám v novembri 2024. Naproti tomu kategória N3 zaznamenala nárast o 8,33 % s celkovo 273 registrovanými vozidlami.

V segmente autobusov kategórií M2 a M3 došlo k impozantnému nárastu – bolo registrovaných 36 autobusov, čo je oproti piatim autobusom v roku 2024 nárast o 620 %. Vedúcou značkou bola Iveco Bus s 77,78 % podielom, nasledovaná Iveco Setra 8,33 % a Mercedes-Benz Bus 5,56 %.

