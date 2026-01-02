Slováci stále kupujú najmä lacnejšie jazdenky, záujem o drahšie autá však stúpa a má to svoje dôvody

Na slovenskom trhu s jazdenými autami vedú vozidlá v cenovej kategórii 4- až 8-tisíc eur, ktorých sa za jedenásť mesiacov uplynulého roka predalo viac ako 91-tisíc a tvorilii takmer pätinu všetkých predajov. Za nimi nasledujú najlacnejšie autá do 2 000 eur. Spolu sa pod hranicou 8 000 eur predá viac než polovica jazdeniek. Ukazuje to analýza spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.
Dopyt po najlacnejších vozidlách však postupne klesá a stúpa záujem o drahšie a lepšie vybavené modely. Každé desiate kupované auto má cenu 15- až 20-tisíc eur a podiel vozidiel nad 40-tisíc eur presiahol štyri percentá trhu. Medzi najlacnejšími autami vedie 20-ročná Škoda Fabia s priemernou cenou 1 070 eur a viac než 213-tisíc kilometrami, zatiaľ čo v segmente nad 40-tisíc eur dominuje priemerne štvorročná Škoda Kodiaq s necelými 89-tisíc kilometrami.
Ľudia sa neboja investovať
Analýza tiež ukazuje, že lacné autá do 8 000 eur stále tvoria takmer 51 percent predajov, no ich podiel klesá a narastá počet kupovaných drahších vozidiel. „To nemusí súvisieť len so zdražovaním automobilov vo všeobecnosti. Naznačuje to trend, že ľudia sa neboja do áut investovať a pokojne si na to aj požičajú, len aby mali spoľahlivejšie vozidlo, ktoré bude bezpečné, modernejšie a dlhšie im bude slúžiť,“ uviedla generálna riaditeľka Aures HoldingsKarolína Topolová.
Z údajov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2021 najlacnejších áut do 2 000 eur ubudlo o štyri percentá a áut v kategórii 4- až 8-tisíc eur o viac než päť percent. Naopak, v segmente 20- až 25-tisíc eur počet predaných áut vzrástol o 3,2 percenta a nad 40-tisíc eur o 2,9 percenta.
Najpredávanejšie sú škodovky
Špecifiká trhu ukazujú, že drahšie autá častejšie využívajú automatickú prevodovku a pohon 4×4. V najlacnejšej kategórii je manuál stále dominantný s podielom 81 percent. Pri vozidlách nad 40-tisíc eur tvorí automat 93 percent a pohon všetkých kolies 86 percent. Trend sa prejavuje aj vo výbere karosérií – lacné autá sú hatchbacky, stredná cenová hladina kombi a drahé autá SUV.
Medzi najpredávanejšími modelmi dominuje značka Škoda, ktorá vedie vo všetkých cenových hladinách – od Fabie cez Octaviu a Superb až po Kodiaq. V segmente nad 40-tisíc eur nasledujú okrem Kodiaqu, Mercedes E, Volkswagen Arteon, BMW 5, Mercedes GLC, VW Touareg a Audi A6.