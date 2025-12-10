Najpredávanejší na Slovensku: Škoda Elroq. Tu sú 3 dôvody prečo kúpiť a 2 dôvody prečo radšej nekúpiť - FOTO

Tentokrát sa v rubrike 3 za, 2 proti pozrieme na zúbok elektrickému hitu menom Elroq. Škoda sa týmto modelom rozhodla zabojovať o zákazníkov, ktorí proti elektromobilite nemajú zásadné predsudky a ak aj nejaké majú, sú ochotní počúvať a zmeniť svoj názor, najmä v prípade, ak im značka dokáže vysvetliť výhody a nevýhody prechodu na elektrinu.
Tu tento náročný boj medzi „spaľovačmi! a „zástrkáčmi” riešiť nebudeme. Každý smer má svoje výhody a ani jeden z nich nie je vhodný pre každého. S rozširujúcou sa ponukou, klesajúcou cenou a zvyšujúcou sa hodnotou elektromobilov však prichádza moment, keď si čoraz viac zákazníkov je schopných a ochotných kúpiť baterkové vozidlo. A pre nich vzniká otázka: ísť cestou overenej česko-nemeckej značky, alebo radšej staviť na iného koňa?
Prečo kúpiť:
Je to Škoda a koncern Volkswagen
Škoda Elroq je nový model, ktorý sa na náš trh začal hrnúť zhruba pred rokom. Jeho príchod zákazníci ocenili, nedávno výroba dosiahla prvý veľký miľník – 100-tisíc vyrobených áut. To rozhodne nie je málo na to, že elektromobily ešte pred pár rokmi boli v uliciach viac exotické ako exotické superšporty. Elroq je stručne povedané, skrátený Enyaq.
Auto má priestrannú kabínu, ktorú už navonok naznačuje bacuľatá karoséria. Model je postavený ako alterego spaľovaciemu modelu menom Karoq. Nie je to však prerobený Karoq s odstráneným spaľovacím motorom a pridanými baterkami, Elroq stojí na vlastnej elektrickej platforme a zdieľa mnoho komponentov ako s dlhším Enyaqom, tak s ostatnými elektrickými modelmi koncernu Volkswagen stojacimi na platforme MEB.
Tento skateboardový derivát teda využíva 400V architektúru s batériou uprostred a primárnym pohonom zadnej nápravy. Celkovo už VW vyrobil 2,5 milióna elektromobilov s týmito vnútornosťami, takže hovoriť o nejakej neoverenej technológii je predčasné.
Navyše za tie roky koncern vychytal množstvo detských múch vrátane tých známych (napr. infotainment) a získal masívne objemy dát ohľadom správania sa batérií, elektromotor a ďalších dôležitých komponentov. Elroq tak prišiel na svet v momente, keď koncern mal platformu na celkom inej úrovni ako pred piatimi-šiestimi rokmi s miliónmi najazdených kilometrov a množstvom servisných zásahov.
