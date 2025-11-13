Predaj jazdených áut v októbri narástol o viac ako 20 percent, bol najsilnejší za posledných päť rokov

Sekundárny trh s ojazdenými autami na Slovensku zažil v októbri rekordný rast. Počet predaných vozidiel medzi mesiacmi september a október vzrástol o viac ako 20 percent, čo predstavuje nárast o 8 630 vozidiel. Celkovo si v októbri 2025 našlo nového majiteľa 50 356 jazdených áut, čo bolo o 2 581 kusov viac ako v rovnakom období minulého roka.
Priemerná cena vozidla vzrástla
Išlo zároveň o najsilnejší október na trhu jazdených vozidiel za posledných päť rokov. Tretím najpredávanejším pohonom sa zároveň stal plne elektrický a automatické prevodovky premiérovo mierne predstihli manuálne. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa sietí autocentier AAA Auto a Mototechna.
Priemerná cena predaného jazdeného auta dosiahla 12 703 eur, čo znamená medzimesačný nárast o takmer sedem percent, teda o viac než 800 eur. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili o približne päť percent.
„Jesenná sezóna je pre sekundárny automobilový trh tradične predajne najsilnejším obdobím v roku. V tomto období rastú aj ceny, a to nielen pre veľký záujem o obstaranie si vozidla, ale predovšetkým z dôvodu zdražovania na primárnom trhu nových vozidiel. Zákazníci, ktorí si kupujú nové autá, ich následne predávajú za vyššie ceny aj ako jazdené,“ vysvetlila generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.
Podľa nej je možné očakávať pokračovanie tohto trendu aj v nasledujúcich mesiacoch, pravdepodobne až do budúceho roka. „Odporúčam s obnovou vozového parku príliš neotáľať,“ dodala Topolová.
Elektromobily mierne predstihli hybridy
Priemerný vek predaných vozidiel bol 12 rokov, čo je o rok viac ako vlani. Autá mali v priemere najazdených 173 543 kilometrov, teda o niečo menej ako minulý rok, a na trhu zotrvali približne 51 dní. Najväčší podiel predaných áut tvorili naďalej dieselové vozidlá s podielom 59 percent (29 380 kusov), nasledované benzínovými s 36 percentami (17 915 kusov). Na treťom mieste sa po prvý raz umiestnili elektromobily, ktoré mierne predstihli hybridy.
Spolu predstavovali po približne dve percentá z celkového predaja. V absolútnych číslach sa predalo 1 095 elektromobilov a 1 058 hybridov. Priemerná cena predaného elektromobilu dosiahla 28 637 eur, čo je medziročne o takmer päťtisíc eur menej.
Na slovenskom trhu zároveň dochádza k zmene v preferenciách prevodoviek. Po prvý raz sa v októbri predalo viac áut s automatickou prevodovkou ako s manuálnou. Rozdiel bol približne 1 800 vozidiel. „Očakávame, že tento trend bude pokračovať, a to aj v súvislosti s rastúcim podielom elektrických a hybridných áut, ktoré využívajú výhradne automatické radenie,“ doplnila Topolová.
Najpredávanejším modelom na sekundárnom trhu bola tradične Škoda Octavia s 3 690 predanými kusmi. Nasledovali Škoda Fabia, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat a Škoda Superb. Prvú desiatku dopĺňali BMW 3, Audi A4, BMW 5, Audi A6 a Kia Ceed.