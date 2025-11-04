Príprava auta na zimu: pozor na náplne, značenie pneumatík a vybitú batériu elektroauta

S príchodom chladných dní sa motoristi pripravujú na náročnú zimnú sezónu, ktorá podľa meteorológov prinesie veľa mrazu aj snehu. Odborníci zo spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa sietí AAA Auto a Mototechna, upozorňujú, že dôkladná príprava vozidla pred zimou dokáže zabrániť mnohým problémom – od ťažkého štartu až po zníženú bezpečnosť na ceste.
Základom je kontrola výbavy a kvapalín
Pred príchodom mrazov by si vodiči mali skontrolovať základné zimné vybavenie ako je škrabka na okná, metlička na sneh, štartovacie káble či powerbanka na núdzové štarty. Oplatí sa mať aj vrecko s pieskom alebo krátke pásy pod kolesá, ktoré pomôžu pri rozbehu na ľade. Nezabudnite tiež vymeniť letnú zmes v ostrekovačoch za zimnú a v servise skontrolovať nemrznúcu zmes v chladiacom systéme.
Pozor na značenie pneumatík
Od 15. novembra do 31. marca platí na Slovensku povinnosť používať zimné pneumatiky, ak je na ceste súvislá vrstva snehu alebo ľadu. Rozhodne sa neodporúča jazdiť so staršími letnými pneumatikami, pretože nemajú správne vlastnosti. Zimné zmesi majú vyšší podiel prírodného kaučuku, a preto sú pružnejšie, čo je nevyhnutné pre jazdu pri teplotách pod osem stupňov Celzia.
Pozor na zimné pneumatiky: Čo platí na Slovensku, môže byť za hranicami pokutované
„Dôležité je pripomenúť, že celoročné pneumatiky musia byť od minulého roka označené symbolom 3PMSF,, čo sú tri vrcholky hôr so snehovou vločkou. Označenie M+S už nestačí,“ upozornila generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.
Podľa nej je dôležité overiť si správne značenie, najmä ak sa vodiči chystajú na cesty do Rakúska či Nemecka, kde hrozia vysoké pokuty za nevyhovujúce pneumatiky. Zároveň pripomína, že pri vozidlách s jednou hnanou nápravou sa v horských oblastiach odporúča voziť snehové reťaze.
Osvetlenie a viditeľnosť v zime
Zimné počasie prináša kratšie dni a zníženú viditeľnosť. Odborníci varujú, že automatické osvetľovacie systémy často nezapínajú zadné svetlá pri hmle či daždi. „Preto je dôležité ručne aktivovať stretávacie alebo hmlové svetlá, aby bolo vozidlo viditeľné aj zozadu,“ dodáva Topolová.
Rovnako je potrebné venovať pozornosť stieračom a tesneniam. Ochrániť pred primrznutím ich možno vložením látky alebo lepenky, ktorou sa po zaparkovaní podložia, alebo natretím tesnení glycerínom či silikónovou tyčinkou.
Elektromobily potrebujú osobitnú starostlivosť
Zima je náročným obdobím aj pre elektromobily, ktorým sa v mrazoch skracuje dojazd až o 30 percent. Batérie sa vybíjajú rýchlejšie a vykurovanie spotrebúva viac energie. Vozidlá s tepelným čerpadlom majú výrazne nižšiu spotrebu, približne 800 W/hodinu, kým bežné elektrické kúrenie spotrebuje až 2 000 W/hodinu. V prípade núdze sa dá vypnúť kúrenie a na zabezpečenie komfortu použiť iba vyhrievanie volantu a sedadla.
Aures Holdings hlási rekordný rok, predali viac áut ako pred pandémiou
Na webe AAA Auto môžu vodiči využiť špeciálnu kalkulačku, ktorá umožňuje simulovať zimný dojazd konkrétneho elektromobilu podľa vonkajšej teploty a stavu batérie. „Jednoducho tak zistíte, či auto spĺňa vaše požiadavky na prevádzku aj v náročnejších klimatických podmienkach. Nikto iný na slovenskom trhu takúto službu neponúka,“ doplnila Topolová.
Odborníci zároveň odporúčajú elektromobil predhriať počas nabíjania, ideálne v temperovanej garáži. Ak to nie je možné, väčšina moderných elektromobilov umožňuje odmrazovanie okien na diaľku. Z hľadiska životnosti batérie by vozidlo v zime nemalo stáť s nabitím pod 20 percent. Citlivé zaobchádzanie s batériou zabezpečuje jej čo najdlhšiu životnosť, a to z hľadiska zrýchlenia aj rekuperácie. „Nielenže to šetrí akumulátor, ale tiež zabraňuje zapísaniu nesprávneho zaobchádzania do jeho riadiacej jednotky,“ dodala Topolová.