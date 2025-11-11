Toyota Hilux 2026 – deviata generácia prichádza aj ako električka. Naftu ale z ponuky nevypustí – FOTO

Toyota Hilux prichádza do Európy v 9. generácii. Značka svoj kľúčový model pre profesionálov výrazne dizajnovo upravila, no podstata zostáva rovnaká. Klasický tuhý rám, vysoká nosnosť a silný naftový motor. Tam to obvykle končilo, no teraz sa ponuka rozšíri aj pre tých, ktorí túžia po pick-upe bez lokálnych emisií.
Toyota Hilux 2026 – začlenená medzi ostatné osobné autá
V Európe bude Hilux k dispozícii len ako DoubleCab. Toto opatrenie v ostatných rokoch platilo aj pre model 8. generácie. To znamená, že auto bude k dispozícii výhradne so štvordverovou karosériou a ložnou plochou so štandardnou kapacitou a nosnosťou 1 tona.
Model bude pre našincov dostupný ako 48V mild-hybrid s integrovaným motor-generátorom, ktorý neciteľne spustí i vypne motor a pomôže systému dodatočnými koníkmi v prípade potreby. Elektromotor batériu dobíja výhradne rekuperáciou, takže pre koncového užívateľa sa nič nemení, iba čo je auto o niečo prívetivejšie k prírode.
Toyota Hilux BEV
Model označený ako Toyota Hilux BEV Hero má v podvozku 59,2 kWh baterku súcu na 240 km WLTP dojazdu. Model bude mať dvojicu elektromotorov, pričom predný ponúkne 205 Nm, zadný 268,6 Nm. Nosnosť 715 kg a ťažnosť 1600 kg neznejú obzvlášť zázračne, ale Toyota vie pre akého zákazníka je tento model určený. Kľúčové je nabíjanie vysokou rýchlosťou (očakávame LFP chémiu) a najmä pohon všetkých kolies s okamžitým účinkom a mimoriadnou presnosťou.
Nová Toyota Corolla má byť revolučná. Dizajnom to len začína - FOTO
Zaujímavosťou je, že elektrický variant bude mať aj bez redukčnej prevodovky schopnosť driapať sa náročným terénom akoby mal zaradené L4 – aspoň to tvrdí Toyota, no keďže sme už mali česť jazdiť s elektrickým bZ4x v náročnom teréne, musíme to potvrdiť. V prípade tohto modelu je brodivosť 700 mm rovnako ako pri naftovom variante. Verzia s elektrickým pohonom príde na trh ako prvá a rátať s ňou v Európe treba už od decembra tohto roka.