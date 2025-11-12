Ford na náš trh oficiálne uviedol nový Ranger PHEV - silnejší a schopnejší - FOTO

Ford oficiálne uvádza na náš trh svoj doteraz najschopnejší model zvaný Ranger. Elektrifikovaný pick-up poslúži ako generátor pre celú stavbu, odvezie to čo ostatní a zároveň šetrí náklady. Aspoň to sú základné body, ktoré si z prezentácie modelu odnášame. A potom je tu ešte jeden. Ranger PHEV je aj záchranca. Vďaka nemu si totiž Ford môže dovoliť ponechať v ponuke mocný naftový trojlitrový šesťvalec 3.0 TDCi a to aj po roku 2027, keď vstúpi do platnosti nová prísnejšia norma Euro7.
Ford iba vďaka elektrifikovanej verzii modelu mohol urobiť rozhodnutie, ktoré je v týchto dobách osviežujúce. Niečo však predsa musel škrtnúť ale vďaka PHEV modelu škrtol 2.0 TDCi naftový štvorvalec. Ten zostane v ponuke tento a budúci rok, no pre rok 2027 ho už v cenníkoch nenájdete.
Ford Ranger je lídrom trhu pick-upov
Ford za ostatných 20 rokov vyrobil 5 miliónov áut menom Ranger. Model predáva globálne na 180-tich trhoch a v novej generácii ho vyrába aj pod označením Volkswagen Amarok. Dvojičky Ranger/Amarok sú produktom spolupráce dvoch koncernov v oblasti úžitkových i osobných vozidiel. Ďalšími autami z tejto spolupráce sú dvojičky Caddy/Transit-Turneo Connect a ďalšie autá.
Ford Ranger má v Európe masívny 43% predajný podiel na trhu pick-upov. I keď je zrejmé, že tieto autá už nevyrába veľa výrobcov, stále sú v ponuke ako Amarok, tak Hilux a čínske a kórejské modely. Ranger sa môže chváliť ako pracovnými strojmi s motormi 2.0 TDCi, tak bussiness modelmi s motorom 3.0 TDCi, ale i benzínovým super-pick-upom menom Raptor a teraz aj eko verziou menom Ranger PHEV.
Ranger PHEV – znižovanie emisií ako vedľajší produkt
Ford k elektrifikácii modelu Ranger pristúpil tak, aby z toho neťažili len flotilové emisie, ale aby z toho mal skutočný benefit samotný užívateľ. Model má dostatočne veľkú kapacitu batérie na jazdenie len v elektrickom móde, no jeho najväčšou devízou je, že elektrifikácia nijako neobmedzuje jeho úžitkové schopnosti, naopak ešte ich vylepšuje. Ponúkne totiž možnosť napájania externých spotrebičov (V2L funkcia) s výkonom až 6,9 kW.
To znamená, že utiahne hneď niekoľko brúsok, píl, vŕtačiek a podobných záležitostí aj tam, kde ste doteraz museli ťahať elektrocentrálu na korbe. Korba zostáva voľná na náklad a elektrocentrálou je samotné auto, ktoré na živenie spotrebičov využíva kapacitu batérie, no ak sa tá minie, spustí sa 2,3 litrový Ecoboost, ktorý začne pracovať v pozícii generátora.