Renault Twingo je späť. Ikona deväťdesiatok a elektro pod 20-tisíc eur - FOTO

Vyrobené v Európe pre Európu. Renault postavil elektrické vozidlo, ktoré nemusí dovážať voľakde z Ázie a nemusí vyzerať ako biedny súrodenec. Twingo je presne také, aké si ho pamätáme spred neuveriteľných 33 rokov. Drobné, veselé a funkčné. Teraz navyše aj lokálne bezemisné.
Renault Twingo je ďalším z veľmi malej skupiny lacných elektromobilov, ktoré dnes majú zákazníci k dispozícii a to v cene pod 20-tisíc eur. Práve táto hranica je pritom dlhodobo považovaná za kľúčovú k reálnemu rozšíreniu elektromobilov aj medzi bežných motoristov.
20-tisíc – veľa, či málo
Vtip tejto cenovky je v tom, že dnešných dvadsaťtisíc eur ani zďaleka neznamená to isté, čo znamenalo 20-tisíc pred takými 10-timi rokmi. Za ten čas totiž inflácia znížila hodnotu peňazí o vyše 30 percent, takže aj keď mnohí z nás hodnotia ceny podľa starého zafixovaného „cenníka,” v skutočnosti by sme sa na to mali pozerať trošku inak.
Ak totiž píšeme o podlezení hranice 20-tisíc eur dnešných peňazí, reálne tým myslíme cenu pod úrovňou 15-tisíc eur podľa starých zažitých parametrov (konkrétne ide o hodnotu peňazí v roku 2015 a v roku 2025). Avšak nielen z tohto hľadiska je cenovka nového auta pod úrovňou 20-tisíc eur mimoriadna, pretože nové Twingo za túto cenu prináša viac, než mnohí ďalší a to najmä v oblasti výroby a celkových emisií.
Twingo 2026 – ako znížiť cenu a emisie
Na to aby Renault dokázal ponúknuť auto v cene pod 20-tisíc eur, ktoré by navyše zodpovedalo presvedčeniu automobilky, že vyrába autá v Európe pre Európanov, nestačilo len znížiť cenu a dúfať, že sa ich veľa nepredá tak ako to kedysi urobil Fiat s elektrickou 500-vkou (na ktorej tratil tisíce eur každým predaným autom). Aby bol celý proces výroby ekonomicky a ekologicky udržateľný a zároveň, aby z neho vzniklo konkurencieschopné moderné auto, musel kompletne prekopať svoj prístup k výrobe, materiálom i zdrojom.
Ako základ celej snahy bol výber chémie batérie, keďže práve batéria ako celok tvorí najdrahšiu časť automobilu. Voľba padla na LFP (lítium-železo-fosfát). Tento typ baterky má zdanlivo len samé výhody – vysoká stabilita, vysoké nabíjacie výkony, dlhšia životnosť, vyššia odolnosť voči teplotným zmenám a dramatické zníženie závislosti na kovoch ako kobalt a nikel.
Nevýhodou tejto baterky je jej väčší objem. To by mohlo malému autu škodiť, no Twingo dostalo modernú batériu postavenú technológiou cell-to-pack, čo výrobcovi umožňuje vložiť do baterky viac článkov a zároveň znížiť jej cenu a to až o 20%. Auto zároveň bolo od začiatku konštruované tak, aby výsledný produkt mal o 60% nižšie emisie sklenníkových plynov v celom životnom cykle vozidla (od výroby až po recykláciu) ako pri porovnateľnom mestskom vozidle.