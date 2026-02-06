Krátkodobý prenájom áut naberá na význame a očakáva sa, že bude rásť aj v tomto roku

Rok 2025 potvrdil posun vo firemnom prístupe k správe vozových parkov. Krátkodobý prenájom áut sa z okrajového riešenia stal plnohodnotným strategickým nástrojom, ktorý firmám umožňuje reagovať na rýchlo sa meniace podmienky bez zbytočného viazania kapitálu.
Podľa Business Lease Slovakia ide o trend, ktorý bude v nasledujúcom období ešte silnieť, keďže podniky čelia čoraz väčšiemu kolísaniu dopytu, sezónnym výkyvom aj nárazovým zákazkám. „Firmy čelia väčšiemu kolísaniu projektov, sezónnych špičiek či nárazovým zákazkám. A práve krátkodobý prenájom im umožňuje reagovať okamžite, bez viazania kapitálu a bez dlhodobých záväzkov,“ konštatuje obchodný riaditeľ Business Lease SlovakiaMartin Kollárik.
Od jedného dňa po dvanásť mesiacov
Krátkodobý prenájom sa tak stal prirodzeným doplnkom štandardných flotíl najmä u B2B klientov. Firmy ho využívajú pri rýchlom navyšovaní počtu vozidiel pre nové zákazky, na preklenutie dodacích lehôt objednaných áut či ako náhradu počas servisu. Svoje miesto má aj pri časovo ohraničených projektoch, školeniach a pracovných cestách doma aj v zahraničí, kde nie je efektívne prideľovať zamestnancom trvalé služobné vozidlá. Špecifickou skupinou sú spoločnosti, ktoré krátkodobý prenájom využívajú aj na súkromné účely zamestnancov, napríklad počas zimných či letných dovoleniek, keď potrebujú väčšie vozidlá alebo pohon 4×4.
Zima ochladila trh s ojazdenými autami, január bol najslabší za posledné roky
Flexibilita tohto modelu sa odráža aj v dĺžke prenájmov, ktoré sa pohybujú od jedného dňa až po dvanásť mesiacov. Najčastejšie si však firmy volia obdobie jedného až troch mesiacov, ktoré podľa Business Lease Slovakia predstavuje optimálny kompromis medzi operatívnou pružnosťou a nákladovou efektivitou. „Krátke prenájmy na dni či týždne slúžia najmä ako rýchle operatívne riešenie, no práve mesačné prenájmy sa stali preferovaným modelom pri projektovej práci, onboardingoch alebo sezónnych výkyvoch,“ vysvetľuje Martin Kollárik.
Rolu hrá aj technologická transformácia
Výhľad na ďalšie obdobie je podľa spoločnosti jednoznačný. Záujem o krátkodobý prenájom by mal v roku 2026 ďalej rásť, a to aj v dôsledku konsolidačných opatrení vlády, ktoré nútia firmy ešte dôslednejšie zvažovať každú investíciu. Podniky sa budú podľa Business Lease Slovakia čoraz viac vyhýbať nákupu vozidiel, ktoré nevyužijú celoročne, a namiesto toho budú optimalizovať svoje flotily prostredníctvom flexibilných riešení. Rast dopytu sa očakáva najmä v odvetviach s kolísavou kapacitou, ako sú logistika, služby či stavebníctvo, ale aj medzi firmami, ktoré chcú minimalizovať riziko dlhodobých investícií.
Významnú úlohu zohráva aj technologická transformácia mobility. Krátkodobý prenájom sa stáva nástrojom na testovanie alternatívnych pohonov, pričom batériové elektromobily, plug-in hybridy a hybridné vozidlá už dnes tvoria takmer polovicu nových registrácií. „Celkovo čakáme ďalší posun smerom k mobility-on-demand a k vyššiemu dopĺňaniu stabilných flotíl práve krátkodobými prenájmami,“ uzatvára Martin Kollárik.