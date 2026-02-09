Test: Nový Seat Arona - Osvedčený kompakt, ktorý sa nebojí obrubníkov ani konkurencie - VIDEO

Nový Seat Arona je tak trochu „Schrödingerovo auto“ – je nové, ale zároveň aj nie je. Arona je na trhu od roku 2017. pričom prvý facelift prišiel v roku 2021. Testovaná verzia pre modelový rok 2026 pôsobí moderne, stále si ale zachováva základné charakteristiky Arony ako šikovného, predovšetkým mestského SUV zo segmentu B.
Najvýraznejšou vonkajšou zmenou prešla predná časť s novou šesťuholníkovou maskou a novo tvarovanými Full LED svetlometmi a celkovo pôsobí dospelejším dojmom ako predchádzajúca generácia. Nové svetlomety už v základe svietia lepšie než tie príplatkové v minulosti. Už v základe je Arona vybavená prednými hmlovými svetlami.
Arona je s dĺžkou 4164 mm ideálne mestské vozidlo, šírka 1780 mm je kompatibilná s úzkymi parkovacími miestam a vďaka svetlej výške 178 mm vás nenechá v „štichu“ ani na horšej ceste niekde na chatu a oceníte ju aj pri prejazde cez vysoké obrubníky.
V interiéri sa udial výrazný kvalitatívny posun. Horná časť palubnej dosky je teraz mäkčená a dizajnéri sa pohrali s farbami, zaujme napríklad podsvietené lemovanie výduchov klimatizácie. Osobitným pozitívom je zachovanie klasických ovládacích prvkov – samostatná klimatizácia má stále svoje kolieska a tlačidlá, čo je v dobe „všetko v displeji“ osviežujúco staromódne a funkčné.
Hoci sú výplne zadných dverí z tvrdšieho plastu, vpredu nájdete látkové prvky a pohodlnú lakťovú opierku. Priestorovo Arona prekvapí; hoci rázvor 2555 mm pripomína prvú Octaviu, dospelí cestujúci vzadu majú dostatok miesta. Trochu horšie na tom paradoxne môžu byť deti v autosedačkách, kvôli svojej polohe môžu menej priestoru na nohy.
Vzhľadom na veľkosť kabíny nie je veľkým vadou, že vzadu nie sú samostatné výduchy klimatizácie.
Napriek kompaktným rozmerom auta sa konštruktérom podarilo vytvoriť solídny batožinový priestor s objemom 400 litrov s dvojitou podlahou. Poteší nízka nakladacia hrana aj rozmerné veko batožinového priestoru. Vo výbave nájdeme praktické háčiky a osvetlenie.
Zostáva však Arona verná svojej jednoduchosti aj pod kapotou, a ako to vyzerá z pohľadu vodiča?
- čítajte na ďalšej strane