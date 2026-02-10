Volkswagen Transporter Sportline - aj najnovšia generácia sa dočkala športovej úpravy - FOTO

Kto je vždy najrýchlejší na cestách? Ak si odmyslíme „vodcov letných kolón” v podobe obytných vozidiel, ktoré sú tradičnými brzdami premávky spolu s kombajnami a traktormi (čo sa však dá pochopiť), skutočne najrýchlejšími vozidlami na cestách nie sú ani športové autá, ani služobné Octavie. Najrýchlejší na našich cestách sú kuriéri. Tí obvykle šoférujú štandardné neupravené vany a nie sú najrýchlejší pre najvyšší výkon áut ani pre radosť z nebezpečnej jazdy, ale pre mimoriadne plný harmonogram.
Kto si to neskúsil, nech skúsi a uvidí. Ťažká práca si žiada odmenu a tou odmenou môže byť dodávka, ktorá lepšie pasuje k jazdnému štýlu vodiča. Aj keď neposkytne o nič väčší výkon pohonnej sústavy, športový naturel jej nemožno uprieť. Je však jasné, že takto vylepšené auto kuriérom ani živnostníkom šéfovia rozdávať nebudú. Kúpa tak zostane len na nich.
Transporter Sportline a viac
Volkswagen Transporter Sportline nie je názov, ktorý by bol úplne nový, prvýkrát sa podľa našich dát objavil už pri modeli T5 a pokračuje až k súčasnej generácii, ktorá má podvozkovú platformu zdieľanú s Fordom. Ťažko sa o nej píše ako o T7-čke, ani Volkswagen toto označenie úplne zreteľne nepoužíva, no T7 to naozaj je, ale pre túto dišpotu tu nie sme.
Nový Volkswagen T-Roc práve vyrazil na slovenské cesty - FOTO
Nová generácia Transportera si teda opäť píše aj verziu Sportline, no tak ako doteraz, prioritou pre tento stupeň výbavy je Veľká Británia. Verziu s bohatšou výbavou a športovým naturelom kúpia britskí podnikatelia a živnostníci v oboch dĺžkach rázvorov a cena štartuje na úrovni 51-tisíc libier bez dane, čo je v prepočte približne 58-tisíc eur. Sportline kúpia zákazníci ako krátkemu vanu, tak k dlhému i k päťmiestnemu kombi.
Výbava a dizajn
Sportline sa od ostatných modelov odlišuje predovšetkým vlastným dizajnom nárazníkov vpredu i vzadu. Neodmysliteľné je zadné krídlo, mriežka v lesklej čiernej farbe a v rovnakom odtieni tiež spätné zrkadlá, prahy a lyžiny. Model je o 29 mm bližšie k zemi, čo mu spolu s veľkými 19-palcovými diskami z ľahkých zliatin v dvojfarebnom vyhotovení dodáva skutočne mimoriadny, až „tuningový” postoj.
Golf GTI Edition 50: Volkswagen spúšťa predaj najvýkonnejšieho Golfu GTI aj na Slovensku - FOTO
K výbave patria Matrix LED svetlá. V kabíne ide opäť o dodanie prémiového fílingu do klasickej dodávky. Konkrétne cez športové sedačky s červeným prešívaním i koženým volantom s vyhrievaním. Na podlahe nájdete Sportline koberčeky, osvetlenie priestoru pre nohy, rámčeku displeja infotainmentu z čierneho lesklého plastu, či podsvietené slnečné clony. Vo výbave sa nachádza balík asistenčných systémov, cúvacia kamera, vyhrievané a elektricky sklopné a nastaviteľné spätné zrkadlá a ďalšie prvky.