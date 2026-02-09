Rolls Royce Spectre - taký záujem zákazníkov RR nečakal. Z auta môže vzniknúť klasika - FOTO

Rolls Royce Spectre. Hovorí vám to niečo? Dobre. Rolls Royce Spectre je stále nové kupé od britsko-nemeckej značky Rolls Royce. Jeho výnimočnosť nie je ani tak v tom, že by to bolo kupé, takých má RR v histórii kopu. Jeho špecifikom je skutočnosť, že ide o kupé elektrické. Je to totiž prvý sériový čisto elektrický model v novodobej histórii značky.
Rolls Royce pritom s elektrinou má bohaté skúsenosti, no žiaden z doterajších pokusov nemal podľa záujmu zákazníkov šancu na úspech. Najbližšie k sériovej výrobe bol testovací prototyp elektrického Phantomu II z roku 2011. 71 kWh vzduchom chladená batéria s dvojicou zadných elektromotorov namiesto vyše 6-litrovej V12?
Impozantné schopnosti vozidla (na svoju dobu) nevzbudili ani štipku záujmu zákazníkov a Rolls Royce elektrinu opäť zabalil a poslal ďalej do budúcnosti. Až o dobrých dvanásť rokov neskôr prišiel čas vyskúšať to opäť a tentoraz naostro. A výsledok prekvapil. Model Spectre záujmom zákazníkov prekonal štartovacie čísla ako modelu Wraith, tak Dawn.
Rolls Royce Spectre skrátka dokázal, že aj tí najbohatší sú pripravení na prechod zo spaľovacieho motora na elektrický pohon. Teraz značka navyše tvrdí, že Spectre spĺňa všetky predpoklady stať sa (elektrickou) klasikou. Aby Rolls túto teóriu podporil aj inak ako tvrdeniami a predpokladmi, odfotil auto priamo v luxusnom centre Londýna s jedným z mentálnych predchodcov modelu Spectre – s kupé z roku 1965 menom Silver Cloud III.
Rolls Royce Spectre ako žiadaný veterán?
Rolls Royce tvrdí, že čoraz viac klientov si Spectre objednáva ako zberateľské vozidlo. Chcú ho mať v zbierke jednak preto, lebo je vyjadrením myšlienky značky v novej ére a tiež preto, lebo je prvým, takpovediac novým zakladateľom. RR zároveň verí, že je to preto, lebo auto je skvelo postavené a má pred sebou dlhé roky dobrej služby bez investícií bez ohľadu na to, či bude stáť v garáži, alebo bude reálne jazdiť.
Za týmto presvedčením stoja dva fakty. Prvým je mimoriadne dôkladné testovanie, ktorým si prešli prototypy auta. Testovacie prototypy najazdili celkovo 2,5 milióna kilometrov od laboratórií až po rôzne kúty sveta a reálne podmienky v nich. Jeden z nedávno vyradených prototypov po odjazdení 100-tisíc testovacích kilometrov poskytol náhľad na trvácnosť batérií. Kapacita akumulátora mala aj napriek náročnému programu vozidla v rôznych klimatických pásmach hodnotu 99% pôvodného stavu.
Druhá časť je starostlivosť. Rolls Royce sa zaviazal, že modelom Spectre bude schopný poskytovať plnú servisnú podporu aj v druhej polovici tohto storočia. Teda minimálna záruka dostupnosti náhradných dielcov vrátane akumulátorov je do 31. decembra 2099.